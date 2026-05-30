La artista y docente dejó una huella tras consolidar una carrera de más de 50 años. Foto: Guitarras Sin Límites

El mundo del folklore y la música popular está de luto tras la muerte de una artista y docente que aportó a la cultura argentina durante más de 50 años. A través de las redes sociales, colegas y seguidores de su trabajo la despidieron con pesar mediante sentidos mensajes que despertaron todo tipo de reacciones.

La comunidad del folklore argentino despidió con profundo pesar a Elba “Taca” Alonso, una de las máximas referentes de la danza nativa en la provincia de Chaco. La reconocida artista poseía una trayectoria de más de medio siglo dedicada a la formación de bailarines, obtuvo el título de Paisana Nacional en el Festival de Laborde y coordinó múltiples delegaciones oficiales en los escenarios más importantes del país.

Los familiares y los allegados de la icónica docente folklórica confirmaron su deceso durante las últimas horas del jueves 28 de mayo. Los miembros de la comunidad artística asistieron al servicio velatorio en la ciudad de Resistencia y el cronograma fúnebre prevé el traslado definitivo de sus restos hacia la localidad de General San Martín.

La artista y docente tuvo una amplia trayectoria en el mundo de la danza. Foto: Chaco Día Por Día

El Instituto de Cultura del Chaco emitió un comunicado oficial para manifestar su dolor y acompañar a los seres queridos en este difícil momento. Las autoridades provinciales destacaron su rol como Profesora Superior en Danzas Nativas y Argentinas, por lo cual su valioso trabajo incluyó la dirección del grupo tradicionalista “Elva y los Malambos” y la conducción de la Escuela Municipal de Folklore de Fontana “Hermanos Ábalos”.

La destacada bailarina integró el prestigioso Ballet Argentino en el año 1973 y participó de las danzas principales en los inicios del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Su consagración máxima llegó en el Festival Nacional del Malambo de 1975, oportunidad en la que el jurado la eligió como la mejor paisana del país gracias a sus amplios conocimientos sobre los ritmos regionales de la Argentina.

La artista falleció este jueves 28 de mayo. Foto: TN24

Murió Elba “Taca” Alonso, referente del folklore en Chacoi: el emotivo adiós en las redes sociales

El ambiente del folklore y la música popular multiplicó las dedicatorias públicas virtuales para homenajear el valioso camino pedagógico de Elba “Taca” Alonso: el locutor Marcelo Insaurralde redactó una sentida carta de despedida en sus redes sociales y resaltó las virtudes humanas de la formadora de generaciones: “Una mujer que no solo bailó nuestras danzas: las honró, las enseñó y las convirtió en legado”.

Las delegaciones del Festival de Laborde también rememoraron el aniversario de su coronación nacional, la cual cumplió las bodas de oro durante la temporada pasada. Los integrantes de la comisión provincial de PreLaborde Chaco manifestaron su tristeza ante la pérdida física de su antigua soberana y ponderaron la trascendencia de su herencia pedagógica: “Dejó una huella imborrable en nuestra identidad cultural a lo largo de toda su trayectoria como docente artística”.

Además, la seccional partidaria de la Unión Cívica Radical de Fontana recordó el paso inicial de la bailarina por las aulas de la primera escuela de danzas del municipio. Los referentes políticos locales sumaron sus condolencias para los allegados de la instructora y el pueblo cultural reconoció sus valiosos proyectos de integración social mediante el arte nativo en las distintas localidades del interior chaqueño.