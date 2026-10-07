Otra pérdida para el folklore: murió a los 76 años una leyenda que grabó 8 discos y llevó la música popular por el mundo

Murió a los 76 años un referente de la cultura popular bonaerense. Foto: Gemini IA

José Luis Belsito murió a los 76 años y generó una profunda tristeza en el ambiente del folklore de Olavarría. Histórico integrante y uno de los pioneros de Instrumental Huella Pampa, el artista fue parte durante más de cuatro décadas de la trayectoria de un grupo que dejó una fuerte huella en la música popular y que sus compañeros despidieron con afecto y reconocimiento.

Belsito fue uno de los pioneros del histórico grupo folklórico olavarriense, al que llevó su música mucho más allá de las fronteras de la ciudad y del país. Su partida generó un fuerte impacto entre sus compañeros de ruta, que lo recordaron tanto por su aporte artístico como por la personalidad que marcó cada una de las etapas compartidas.

Uno de ellos fue Esteban Delapenna, quien ingresó a Huella Pampa con apenas 17 años y encontró en Belsito a uno de sus compañeros durante más de cuatro décadas. La noticia lo sorprendió mientras viajaba hacia el Norte argentino. “La verdad que para todos nosotros es un golpe muy duro. José Luis era, como todo el mundo decía, ‘el Loco’, el que acompañaba cuando uno lo necesitaba con una llamada telefónica”, recordó.

El músico resaltó especialmente la huella artística que Belsito dejó en el folklore olavarriense. “Dejó una gran impronta folclórica. Era un placer tocar con ‘el Loco’. Cuando yo entré tenía 17 años, él me sacaba unos años y sentía un amor único por el folclore”, señaló.

El artista tenía 76 años y no se informaron las causas de su deceso. Foto: Canal Verte

En ese sentido, Delapenna dejó una de las frases más significativas para describir la relación musical entre ambos: “Yo siempre digo que nunca toqué una zamba como con ‘el Loco’ y creo que eso va a quedar, porque además tuvimos la suerte de plasmarlo”.

Pero el legado de Belsito no quedó solamente arriba de los escenarios. “José Luis nos dejó mucho arriba del escenario, pero abajo del escenario tanto o más. Nos dejó muchas enseñanzas de todo tipo”, valoró Delapenna.

Marcelo Merlos, otro de sus compañeros en Huella Pampa, también destacó el lugar que Belsito ocupó en la historia de la agrupación. Lo recordó como uno de los integrantes que más tiempo permaneció junto a los hermanos Godoy y como una figura fundamental en la construcción del sonido del grupo.

“José Luis fue uno de los pioneros de Huella Pampa con los hermanos Godoy y siempre lo jodíamos con que era la leyenda del grupo”, contó Merlos, quien resaltó su sentido del humor y la manera en que hacía más llevaderos los extensos viajes que compartieron durante años.

Un histórico de Huella Pampa: la trayectoria de José Luis Belsito

José Luis Belsito comenzó su recorrido con Instrumental Huella Pampa en mayo de 1975, apenas unos meses después de la creación del conjunto. Se incorporó como percusionista y rápidamente pasó a formar parte de una agrupación que comenzaba a ganar reconocimiento en el circuito folklórico argentino. Ese mismo año, el grupo obtuvo el primer puesto en el Pre-Cosquín en la categoría instrumental, logro que le permitió llegar al Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

A partir de entonces, Belsito quedó ligado durante décadas a una formación que desarrolló una propuesta basada en el folklore instrumental y que fue ampliando su presencia dentro y fuera del país. Durante los primeros años se presentó en distintos escenarios de la provincia de Buenos Aires y en festivales como Arequito, además de actuaciones en Buenos Aires. Con el tiempo, las giras se multiplicaron y la agrupación llegó a escenarios de América y Europa.

Formó parte de la icónica banda Huella Pampa que dejó una huella en el folklore bonaerense. Foto: En Línea Noticias

Uno de los datos que mejor permite dimensionar su permanencia es que Belsito participó en todas las grabaciones discográficas realizadas por el conjunto. La agrupación llegó a editar ocho discos a lo largo de su historia y obtuvo dos Discos de Oro, mientras que su recorrido internacional incluyó presentaciones en Uruguay, Estados Unidos, Italia, Suiza, Colombia, Austria, México y Grecia, además de numerosas ciudades argentinas.

Su trayectoria también atravesó distintas formaciones y etapas musicales. En 1980 se incorporó Esteban Delapenna, quien permaneció durante décadas junto a Belsito y los hermanos Néstor y Daniel Godoy. Más adelante se sumaron otros músicos, entre ellos Marcelo Merlos, y la propuesta fue adquiriendo una sonoridad cada vez más amplia. Belsito continuó ocupando el lugar de percusionista y acompañó esa evolución durante buena parte de la historia del grupo.

El vínculo con sus compañeros excedió lo estrictamente musical. Delapenna y Merlos lo recordaron especialmente por su aporte a los arreglos, su personalidad y el particular sentido del humor que llevaba a las giras. En una presentación de 2018 junto a la Orquesta Sinfónica Municipal, por ejemplo, Belsito todavía aparecía en la formación oficial como percusionista, acompañado por músicos de distintas generaciones.

En ese sentido, su recorrido permite entender por qué sus compañeros lo despidieron como una figura importante de aquella historia. Fueron más de cinco décadas vinculadas a una misma agrupación, desde sus primeros pasos en 1975 hasta una etapa en la que aquel proyecto ya había llevado su música a escenarios de distintos países.