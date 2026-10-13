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Nació en 1937 el cantor que le puso voz a los olvidados: cuándo cumple 89 años José Larralde, el histórico del folklore con 59 años de trayectoria

Con su voz profunda, sus milongas camperas y sus letras sobre la vida rural, José Larralde construyó una obra que trascendió generaciones y se mantuvo al margen de los grandes circuitos comerciales. El artista nacido en Huanguelén celebrará un nuevo aniversario de su nacimiento durante este mes de octubre.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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José Larralde tiene 88 años y es uno de los referentes del folklore
El artista cumplirá nada menos que 89 años durante este mes de octubre. Foto: Wikipedia
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Hay artistas que construyen su legado a fuerza de éxitos y exposición, y otros que encuentran su lugar en la música popular a través de las historias que cuentan. Uno de los grandes referentes del folklore argentino pertenece a este último grupo y se trata de José Larralde, quien convirtió las experiencias del hombre de campo, las injusticias sociales y el arraigo a la tierra en canciones que todavía forman parte de la memoria musical del país y cumplirá 89 años dentro de poco.

Cuándo cumple años José Larralde

José Larralde cumplirá 89 años el próximo jueves 22 de octubre. Nacido en Huanguelén, una localidad bonaerense vinculada a la vida rural que marcó buena parte de su universo artístico. En 2026 llegará a los 89 años, con una trayectoria que lo convirtió en una figura reconocida de la música popular argentina.

Su relación con la poesía comenzó durante la infancia: escribió sus primeros versos a los siete años y aprendió a tocar la guitarra mientras crecía en un entorno atravesado por las costumbres y los trabajos del campo. Ese mundo se transformaría en el centro de sus composiciones, con personajes, oficios y situaciones que pocas veces ocupaban el primer plano de la canción popular.

José Larralde
José Larralde Foto: Argentina.gob.ar.

Su consagración llegó en 1967, cuando se presentó en el Festival de Cosquín. El impulso de Jorge Cafrune, quien reconoció el valor de sus composiciones y ayudó a difundirlas, resultó importante para sus primeros pasos profesionales. Desde entonces, Larralde construyó una carrera extensa sin depender de la exposición permanente ni de los grandes circuitos comerciales.

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Las canciones más conocidas de José Larralde

El repertorio de Larralde reúne milongas, relatos y poemas musicalizados que retratan la vida rural, la soledad, el trabajo y las desigualdades sociales. Sus canciones no se limitan a evocar paisajes: también ponen el foco en las experiencias de quienes viven y trabajan lejos de los centros urbanos.

Entre sus obras más reconocidas aparecen:

  • Herencia pa’ un hijo gaucho, una de las composiciones fundamentales de su repertorio, ligada a la tradición criolla y a la transmisión de valores entre generaciones.
  • Cimarrón y tabaco, una pieza emblemática dentro de su obra, asociada al universo del hombre de campo.
  • Voy tranqueando por el mundo, otra de las canciones que forman parte de su identidad musical.
  • Patagonia, una composición que amplía su mirada sobre los paisajes y las experiencias del interior argentino.
  • A las once menos cuarto, incluida entre las obras destacadas de su extensa producción.

Su catálogo también incluye composiciones que fueron interpretadas por otros artistas. Entre ellas se encuentran Permiso y Sin pique, canciones que Jorge Cafrune incorporó a su repertorio y que contribuyeron a difundir la obra de Larralde en los comienzos de su carrera.

José Larralde, histórico artista de folklore argentino
Tiene 88 años y mantiene una vida alejada de los medios y los escenarios. Foto: Cambio 2000

El cantor que convirtió al folklore en una forma de contar la realidad

Una de las particularidades de Larralde es que su obra combina la tradición musical con una mirada crítica sobre la sociedad. Sus letras hablan del trabajo, la dignidad, las desigualdades y las dificultades de la vida cotidiana, con un lenguaje directo que se distancia de las representaciones idealizadas del campo.

Esa identidad también se reflejó en su recorrido profesional. Aunque alcanzó reconocimiento nacional, mantuvo distancia de la maquinaria promocional y de los grandes circuitos de festivales. Su trayectoria se desarrolló en buena medida al margen de las dinámicas comerciales de la industria sin que eso impidiera que sus canciones encontraran un público fiel.

En 1995, recibió el Premio Konex de Platino como cantante masculino de folklore, una distinción que reconoció su aporte a la música popular argentina. Además, su repertorio trascendió las fronteras del país y llegó a públicos de distintas partes del mundo.

Las frases más icónicas de José Larralde

A lo largo de su trayectoria, el cantor explicó su manera de entender la música con palabras que reflejan el vínculo entre su obra y las experiencias que marcaron su vida. En una entrevista brindada a La Nación, resumió el origen de sus composiciones: “Mis canciones son de cuneta, son historias que viví y otras que voy encontrando por el camino, con gente que vi”.

Su relación con la guitarra también quedó plasmada en una definición que recuperó el sitio oficial del Estado argentino a partir de una nota publicada en la revista Folklore en 1968: “Yo no soy guitarrista, soy guitarrero. Aprendí solo”. En esa misma entrevista, recordó sus años de trabajo en el campo y la importancia que tuvo la música durante aquella etapa.

En otra charla reproducida por el sitio Alero Quichua Santiagueño, Larralde explicó por qué sus canciones conectan con las vivencias de quienes lo escuchan: “Mi trabajo principal está en el interior, donde le canto a la gente lo que recién le ocurrió”. Y completó esa idea con escenas cotidianas: “Arar la tierra, compartir una rueda de mate”.

José Larralde, uno de los referentes del folklore argentino que nació en Huanguelén
El cantor de 88 años nació en Huanguelén, localidad ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Foto: Todo Provincial

Las tres definiciones resumieron una parte central de su obra: contar historias reconocibles, recuperar la experiencia de quienes trabajan y viven lejos de los grandes escenarios y convertir esas vivencias en canciones. A casi nueve décadas de su nacimiento, José Larralde conserva un lugar propio en la cultura popular argentina sostenido por una obra que encontró su fuerza en la tierra, la palabra y la memoria.

No solo eso, sino que su figura también representa una forma de entender el folklore lejos de la búsqueda constante de exposición y más cerca de la palabra, la guitarra y la observación de la realidad. En sus composiciones, la tradición criolla convive con preguntas sociales que exceden el tiempo y el lugar en que fueron escritas.

El próximo 22 de octubre, el artista cumplirá 89 años y volverá a quedar en el centro de una fecha que invita a recorrer su legado. Su historia está ligada a la tierra bonaerense, pero sus canciones forman parte de una tradición musical que atraviesa generaciones.

José LarraldeFolkloreMúsica
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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