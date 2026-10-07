Murió Piero a los 81 años: histórico cantante de “Mi viejo” y uno de los artistas que marcó generaciones en la música popular

Murió el cantante Piero Foto: pierocantautor

El cantante y compositor Piero de Benedectis murió este miércoles a los 81 años dejando una huella imborrable en la música popular y marcando a varias generaciones; fue autor de clásicos como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.

Murió Piero, el cantante de “Mi viejo” y referente de la canción popular. Foto: @pierocantautor

De qué murió Piero a los 81 años

El artista había atravesado problemas de salud durante el último año y, según se supo en las últimas horas, permanecía internado en el Hospital Italiano. Además, en 2023, el músico ítalo-argentino debió ser internado de urgencia en Ecuador a causa de una infección respiratoria.

Piero De Benedictis murió a los 81 años el 7 de octubre de 2026. Foto: Instagram @pierocantautor

Nacido en Italia en 1945, llegó a Argentina junto a su familia cuando tenía sólo tres años y desarrolló la mayor parte de su carrera artística en nuestro país.

A lo largo de su trayectoria, supo construir un repertorio ligado a la canción popular y de contenido social, con temas como “Mi viejo”, “Coplas de mi país”, “Pedro nadie”, “Llegando llegaste” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.