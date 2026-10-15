Así es la tierna habitación de Tao, el hijo de Calu Rivero: alfombra XL, cuadros y un rincón de nubes

La habitación de Tao, el hijo de Calu Rivero. Foto: Instagram @lacalurivero

Calu Rivero y Aíto de la Rúa son padres de Tao y Bee y en las redes sociales, comparten varios momentos de la intimidad de su familia que permiten ver en el fondo cómo está decorado su hogar. En este caso, el foco está puesto en el dormitorio del mayor, Tao, en el cual los adultos eligieron una propuesta estética marcada por tonos suaves, los elementos artesanales y una conexión directa con la naturaleza.

La búsqueda principal de estos ambientes es contar una historia con sus detalles y reflejar la búsqueda hacia la tranquilidad que la pareja comparte hace tiempo con sus distintas costumbres.

Calu Rivero y su hijo Tao Foto: @lacalurivero en Instagram

La alfombra XL y el diseño de nubes que protagonizan el cuarto de Tao

Las paredes del cuarto son protagonistas del espacio ya que mantienen una estética de cielo celeste lleno de nubes blancas que va del techo al piso. Este mural continuo refleja una sensación inmediata de amplitud y serenidad para todo aquel que pise el cuarto.

Además, sobre aquel fondo aparecen ilustraciones de animales fantásticos tales como un pez gigante montado por una persona en colores blanco y negro, lo cual busca estimular la imaginación de los más pequeños.

La pared celeste con nubes blancas del cuarto de Tao, el hijo de Calu Rivero. Foto: @lacalurivero en Instagram

En uno de los rincones de aquel espacio celeste se ubica un sector de descanso amplio con el equipamiento de almohadones en tonos tierra y verdes que se ha convertido en un espacio versátil: alberga tanto los momentos de lectura personales como el tiempo el familia. En este sentido, los sillones dispuestos en lo bajo invitan a la relajación en este espacio seguro y cómodo.

El cuadro especial y la selección de objetos decorativos en la habitación

El arte textil de un oso gigante hecho a mano encuadrado es otro de los protagonistas del cuarto del pequeño Tao. Esta creación fue diseñada a través del tufting, una técnica de tejido que consiste en insertar hilos a través de una tela tensada en un bastidor vertical utilizando una pistola especializada (tufting gun). Así, se logra una superficie mullida, tupida y suave al tacto de cualquiera.

El arte textil de un oso gigante hecho a mano encuadrado es otro de los protagonistas del cuarto del pequeño Tao. Foto: @lacalurivero en Instagram

Además, este cuarto infantil se ve marcado por una fuerte tendencia actual en la cual se priorizan los materiales nobles y objetos personalizados en los hogares por encima de los elementos industriales masivos como solía utilizarse antes producto del tradicional minimalismo con objetos genéricos en casi todos los cuartos.

Estilo y confort: cómo está ambientado el dormitorio infantil

El cuarto de Tao se ve fuertemente marcado por la practicidad de una habitación de un pequeño, combinado con la estética. Además, la luz del sol baña los espacios durante todo el día atravesando sus cortinas, mientras que en la noche distintas lámparas de luz tenue protagonizan los ambientes.

En la noche distintas lámparas de luz tenue protagonizan los ambientes del cuarto de Tao. Foto: @lacalurivero en Instagram

Aunque no se deja de lado el estilo en la elección de objetos decorativos de la habitación del niño, sí se pone en relieve la diversión y las características que debería tener un lugar dedicado a las infancias. Así, un espacio equilibrado y luminoso busca acompañar la niñez del pequeño con cierta armonía visual.