Así es la casa familiar de Denise Dumas y Campi: espacios abiertos, sillón extra grande y decoración repleta de cuadros

Casa de Denise Dumas y Campi Foto: @denise_dumas en Instagram

La pareja de Martín Campi y Denise Dumas se consolidó a lo largo de los años y logró construir un hogar donde los espacios se ven integrados naturalmente y acompañan el ritmo de la vida familiar. La distribución de los distintos sitios del hogar y los elementos decorativos de la vivienda sobresalen por su comodidad y sentido práctico, adaptándose de manera ideal a su estilo de vida.

Cada ambiente parece conectarse con el siguiente de forma natural, dando lugar a un recorrido donde se entrelazan recuerdos, experiencias compartidas y una identidad propia que se refleja en cada rincón de la propiedad.

Denise Dumas y Martín Campi en su viaje a París. Foto: @denise_dumas en Instagram

Sillón extra grande y espacios abiertos: así es por dentro el hogar de Denise Dumas y Campi

La vivienda que comparten Denise Dumas y Martín Campi pone de manifiesto una forma de habitar donde predominan los ambientes integrados, los espacios amplios y las áreas concebidas para el encuentro familiar. Con una distribución abierta y una decoración que fusiona objetos con valor afectivo y piezas de uso cotidiano, la propiedad refleja una estética descontracturada en la que cada sector se encuentra ligado a las actividades diarias. Esta concepción de circulación continua responde, además, a una de las corrientes más valoradas en el diseño de interiores actual.

Al atravesar la entrada, la planta baja cuenta con un espacioso hall en tonos claros que articula el acceso hacia los distintos sectores de la casa. Desde allí emerge uno de los rasgos más distintivos de la propiedad: una escalera de madera con detalles de hierro que se impone como protagonista visual. Gracias a su ubicación estratégica, funciona como eje ordenador de los ambientes y acompaña gran parte de la dinámica cotidiana de la familia, ya que puede apreciarse desde múltiples puntos de la vivienda.

Una escalera de madera con detalles de hierro se impone como protagonista visual en la casa de Denise Dumas y Campi. Foto: Captura de pantalla de @denise_dumas en Instagram

Este elemento se vincula naturalmente con el resto de los espacios gracias a una distribución que prescinde de separaciones rígidas. El hall, el living y la escalera conforman un mismo recorrido visual que potencia la sensación de espacio y luminosidad.

A pocos metros se encuentra el living, uno de los ambientes con mayor protagonismo dentro del hogar. Allí sobresale un imponente sofá modular en forma de L, capaz de reunir a varias personas en un mismo espacio, ya sea para relajarse o disfrutar de encuentros familiares. La composición se completa con almohadones de distintas texturas y colores que aportan confort y personalidad. De esta manera, el sector se consolida como el principal punto de reunión de la casa y uno de los rincones más elegidos para compartir momentos en familia.

La elección decorativa de Denise Dumas y Campi: espacios cálidos repletos de cuadros

Uno de los aspectos más llamativos de la casa de Denise Dumas y Martín Campi es la gran presencia de cuadros, retratos y fotografías que decoran casi todos los espacios de uso común. Las paredes se convierten en una verdadera galería personal donde conviven imágenes de distintos formatos, marcos y estilos, construyendo un ambiente cargado de historias y recuerdos. Esta apuesta decorativa, centrada en objetos con valor emocional, refuerza el carácter familiar de la vivienda y genera una continuidad visual entre los diferentes ambientes.

Lejos de concentrarse en un único sector, estas composiciones se extienden también hacia las áreas de circulación y los espacios cercanos a la escalera. De esta manera, las fotografías acompañan cada recorrido dentro de la propiedad y se consolidan como uno de los sellos distintivos de su estética. Cada rincón suma nuevas imágenes y obras enmarcadas que aportan color, personalidad y una marcada impronta hogareña.

Denise Dumas junto a su hija. Foto: @denise_dumas en Instagram

La luz natural es otro de los grandes protagonistas del hogar. El living mantiene una conexión directa con el jardín gracias a amplios ventanales que permiten el ingreso constante de claridad y amplifican la sensación de espacio. Esta integración entre interior y exterior aporta frescura a los ambientes y potencia una atmósfera relajada. En ese mismo sector sobresale una chimenea revestida en piedra, un detalle que aporta calidez y termina de complementar el estilo decorativo elegido por la pareja.

El living mantiene una conexión directa con el jardín gracias a amplios ventanales que permiten el ingreso constante de claridad y amplifican la sensación de espacio. Foto: Captura de pantalla de @denise_dumas en Instagram

Con ambientes integrados y una distribución pensada para la vida familiar, Denise Dumas y Martín Campi diseñaron una casa donde la comodidad y la funcionalidad se combinan con los recuerdos personales.