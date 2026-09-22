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Espacios luminosos, minimalismo y naturaleza: así es el refugio de Juana Viale que refleja su estilo personal

La conductora de “Almorzando con Juana” dejó ver distintos rincones de su casa en redes sociales. Cada ambiente se integra bajo una misma estética que destaca la elegancia y la funcionalidad.

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Juana Viale en su residencia de decoración minimalista y un jardín espacioso.
Juana Viale en su residencia de decoración minimalista y un jardín espacioso. Foto: @juanavialeoficial en Instagram
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Juana Viale, nieta de Mirtha Legrand e hija de Marcela Tynaire, tiene un hogar con diseño moderno y minimalista que refleja fielmente su estilo personal.

La identidad hogareña está marcada por la elección de espacios luminosos, un amplio jardín y la armonía perfecta entre la elegancia y la funcionalidad.

Juana Viale en su hogar
Juana Viale en su cocina que mantiene un estilo refinado y minimalista con distintas decoraciones. Foto: @juanavialeoficial en Instagram

Calidez en su estado más puro: un living sumamente personalizado

Uno de los ambientes más llamativos del hogar de Juana Viale es el living, decorado con una paleta de tonos neutros y tierra que aporta una sensación de armonía y confort. Los muebles, cuidadosamente seleccionados, crean una atmósfera acogedora, mientras que los cuadros y las ilustraciones florales presentes en las paredes refuerzan el vínculo de la conductora con la naturaleza. La combinación de materiales nobles y texturas orgánicas suma un estilo sustentable y contemporáneo, sin resignar elegancia.

Juana Viale en su hogar
Juana Viale en su living decorado con una paleta de tonos neutros y tierra que aporta una sensación de armonía y confort. Foto: @juanavialeoficial en Instagram

Entre las piezas más destacadas se encuentra una mesa ratona de madera en tono castaño, que se convierte en el eje visual del espacio y acentúa el concepto de un ambiente pensado para disfrutar todos los días.

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En contraste, la cocina despliega una estética vintage con influencias neoyorquinas, fusionadas con elementos modernos que le aportan personalidad. A través de sus publicaciones en redes sociales, Juana también dejó ver cómo comparte ese rincón de la casa con su pequeño loro, una mascota que suele acompañarla en distintos momentos de la rutina.

Juana Viale en su hogar
El pequeño loro de Juana Viale, una mascota que suele acompañarla en distintos momentos de la rutina. Foto: @juanavialeoficial en Instagram

Un jardín repleto de flores

El jardín es, sin dudas, uno de los espacios más encantadores y disfrutados de la casa de Juana Viale. Rodeado de una cuidada selección de flores, arbustos y plantas de distintas especies, el ambiente se transforma en un oasis verde que aporta color, serenidad y una conexión permanente con la naturaleza. Juana suele encontrar allí un lugar ideal para desconectarse de la rutina y aprovechar el aire libre en un entorno lleno de vida.

Pensado como una extensión natural de la vivienda, el sector exterior combina áreas destinadas al descanso con amplios espacios verdes mantenidos al detalle. Entre senderos, rincones de relax y vegetación exuberante, el jardín ofrece una atmósfera cálida y armoniosa que acompaña el estilo de vida de la conductora. La integración entre paisajismo y confort convierte a este espacio en uno de los grandes protagonistas de la propiedad, reflejando su pasión por los entornos naturales y el bienestar al aire libre.

Juana Viale en su hogar
Juana Viale en el techo de su hogar donde también fomenta el crecimiento de distintas plantas integradas en cierto modo a su hogar. Foto: @juanavialeoficial en Instagram

La sencillez encarnada en sus dormitorios y comedor

La sencillez puede apreciarse a simple vista al ver los dormitorios del hogar de Juana Viale ya que se destacan por sus paredes claras y detalles decorativos que tienen en cuenta distintos cuadros y objetos personales.

Aquel minimalismo se ve reflejado además en cada mueble minuciosamente seleccionado para ocupar su lugar, manteniendo así la amplitud y la comodidad.

Por su parte, el comedor presenta la misma lógica con una mesa amplia y sillas de diseño sencillo que se integran al estilo general del hogar. Los cuadros son una vez más protagonistas del diseño que aparecen para marcar presencia pero sin recargar el ambiente. Allí conecta en un espacio abierto con el living.

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