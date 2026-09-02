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Así es el refugio ecológico de Calu Rivero y Aíto de la Rúa: ventilación cruzada, diseño modular y estilo boho rústico

La vivienda eco-friendly de Calu Rivero y Aíto de La Rúa se ubica en Uruguay y allí crian a sus dos hijos, Tao y Bee. Corazonada se llama el hogar que se convirtió en un refugio familiar donde la naturaleza, la sustentabilidad y el bienestar guían la vida cotidiana, con una arquitectura pensada para integrarse al entorno en contacto directo con la tierra y el aire libre.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Casa de Calu Rivero y Aíto de La Rúa
Casa de Calu Rivero y Aíto de La Rúa Foto: @lacalurivero en Instagram
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La casa de Calu Rivero y Aíto de La Rúa tiene nombre propio: Corazonada. Aquella propiedad ubicada en José Ignacio, Uruguay, entre el bosque y la laguna, se convirtió en un refugio más que en una vivienda para la pareja y sus hijos Tao y Bee. Ambos buscaron para sus niños una crianza en contacto directo con la tierra y el aire libre.

Allí, cada espacio fue pensado para acompañar un estilo de vida más pausado y conectado con el entorno. Lejos del ritmo acelerado de la ciudad, la familia encontró un lugar donde las rutinas cotidianas transcurren entre caminatas al aire libre, juegos en contacto con la naturaleza y momentos compartidos en comunidad. Más que una casa de vacaciones, Corazonada representa una elección de vida basada en la simplicidad, la libertad y el bienestar.

Calu Rivero
La casa de Calu Rivero y Aíto de La Rúa tiene nombre propio: Corazonada. Foto: @lacalurivero en Instagram

Diseño modular y maderas certificadas: la estructura sustentable de Corazonada

La propiedad fue diseñada a partir de una visión ecofriendly que combina la esencia de las tradicionales casas de adobe con el encanto y la conexión con la naturaleza propias de las casas en los árboles. Su arquitectura busca transmitir simplicidad, calidez y armonía con el entorno, creando un espacio que invita al descanso y al disfrute de un ambiente natural.

Para su construcción se adoptó un sistema modular basado en maderas provenientes de plantaciones forestales certificadas. Esta elección no solo permitió optimizar los tiempos de obra, sino también minimizar el impacto ambiental del proceso constructivo, reafirmando el compromiso del proyecto con la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos.

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Calu Rivero
La construcción de la casa de Calu Rivero cuenta con un sistema modular basado en maderas provenientes de plantaciones forestales certificadas. Foto: @lacalurivero en Instagram

Luz natural y ventilación cruzada: el secreto del confort térmico y el ahorro energético

El secreto del confort térmico y el ahorro energético es la búsqueda de la optimización de los recursos naturales a través de los techos abovedados y una estructura de doble altura que potencia la sensación de amplitud del hogar.

Además, el espacio cuenta con ventanas ubicadas estratégicamente en las paredes y los techos, lo cual permite que todos los rincones se vean bañados por luz natural durante el día. De este modo, la vivienda controla su temperatura de manera orgánica, eliminando la necesidad de sistemas de refrigeración artificiales, lo cual resulta en un ahorro energético significativo.

Calu Rivero
La vivienda de Calu Rivero controla su temperatura de manera orgánica, eliminando la necesidad de sistemas de refrigeración artificiales. Foto: @lacalurivero en Instagram

Planta abierta y cocina integrada: la distribución fluida de los ambientes

La casa fue proyectada con una disposición abierta que favorece la conexión entre los distintos sectores. La cocina y el living comparten un mismo espacio, lo que permite una circulación más natural y crea un ambiente ideal para la vida cotidiana, las reuniones familiares y los momentos de encuentro.

Para aportar calidez a la arquitectura contemporánea, se incorporaron alfombras de fibras naturales, tejidos suaves y detalles orgánicos que suavizan las líneas modernas. El resultado es una atmósfera confortable y relajada, donde cada ambiente se integra de manera armónica sin perder funcionalidad ni personalidad.

Estilo boho rústico y decoración contemporánea: la calidez interior del hogar

La estética de Corazonada combina influencias bohemias y rústicas con una impronta actual que refleja la personalidad de Calu Rivero. Los tonos neutros, las superficies de microcemento y las paredes claras aportan luminosidad y amplitud, mientras que distintos objetos seleccionados a lo largo de los años suman carácter y autenticidad a cada rincón de la vivienda.

Calu Rivero
Calu Rivero y sus caballos en su casa de Uruguay. Foto: @lacalurivero en Instagram

Entre las piezas más representativas se encuentran recuerdos traídos de diferentes viajes, como dos jirafas de madera adquiridas en Kenia y una fuente inspirada en una que la actriz descubrió en Haití. Estos elementos no solo cumplen una función decorativa, sino que también conservan historias y rituales personales que enriquecen la identidad del hogar.

Calu RiveroAíto De la RúaDecoraciónTelevisiónFarándula
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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