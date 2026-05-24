"Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks". Foto: History Channel.

“Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks”, el ciclo documental de 20 episodios producido y presentado por el actor, debutará con un estreno doble este lunes 25 de mayo a las 21 por History Channel. La serie propone un recorrido por el impacto humano del mayor conflicto bélico de la historia, una guerra que involucró a más de 50 naciones y se libró en tierra, mar y aire a lo largo de casi todos los continentes.

“Durante seis años oscuros el mundo estuvo en llamas. Un conflicto que derribó imperios y transformó el mundo moderno. Ningún rincón del planeta quedó intacto, ninguna vida permaneció sin cambios. La Segunda Guerra Mundial es el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad”, resume Hanks al explicar su fascinación por esta contienda y las razones detrás de este ambicioso proyecto documental.

La producción tuvo acceso excepcional a material de archivo restaurado nunca emitido antes y registros inéditos, para construir una experiencia visual de gran potencia, ofreciendo una puesta inmersiva que combina rigor histórico, una narrativa envolvente y el aporte de historiadores de referencia internacional desde una mirada contemporánea, humana y notablemente profunda.

Esta realización es el resultado de más de 10 años de trabajo que suma audios históricos recuperados que permiten revivir la guerra con un nivel de cercanía y potencia pocas veces alcanzado en pantalla. Sin recreaciones de ficción, la producción construye un relato que busca dimensionar el verdadero alcance humano, político y militar de la Segunda Guerra Mundial.

El efecto se la Segunda Guerra en las personas

La figura de Tom Hanks atraviesa toda la serie como hilo conductor. Su vínculo con este período se sostiene en una trayectoria profundamente ligada a su representación a través de producciones emblemáticas, ya sea como actor o como productor: “Rescatando al Soldado Ryan” (1998), “Band of Brothers” (2001), “The Pacific” (2010), “Greyhound” (2020) y “Masters of the Air” (2024).

“Hay una enorme cantidad de material que nunca vimos. No sólo se trata de escenas nuevas y de filmaciones en celuloide sin difundir, lo que ocurre es que aquí están mucho más integradas en el contexto de su tiempo. Es una forma de narrar visualmente que ya no se limita a contar. Ahora mostramos lo que pasó. Y eso es enorme”. Por eso se preocuparon por reflejar el conflicto en toda su magnitud, desde el ascenso del nazismo y el expansionismo japonés hasta la caída de las potencias del Eje y el surgimiento del nuevo orden mundial posterior a 1945.

"Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks". Foto: History Channel.

De esta manera recorren los episodios más decisivos de la guerra: la invasión de Polonia, la caída de Francia, la evacuación de Dunkerque, el Blitz sobre Gran Bretaña, la Operación Barbarroja, Pearl Harbor, la campaña de Guadalcanal, Stalingrado, el Día D con la invasión de Normandía, la ofensiva final sobre Berlín y el desenlace nuclear en Hiroshima y Nagasaki. Y lo hacen para retratar la violencia de los combates librados en tierra, mar y aire -desde el Atlántico y el Mediterráneo hasta Europa del Este y las selvas del Pacífico-.

A la vez que se adentra en aspectos menos explorados como las tensiones dentro de los mandos aliados, el rol de la propaganda, las operaciones de inteligencia y espionaje, la resistencia clandestina, la guerra submarina y el enorme poder industrial y tecnológico que terminó inclinando la balanza del conflicto y redefiniendo el siglo XX.

La producción explora el costo humano de la guerra total, incluyendo el Holocausto, la resistencia civil y los bombardeos sobre ciudades, además del impacto psicológico y cotidiano que transformó para siempre la vida de millones de personas en todo el mundo.

Las personalidades del momento

A lo largo de este recorrido, la serie combina las decisiones estratégicas de figuras centrales del período -entre ellas Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Dwight D. Eisenhower, Erwin Rommel y Hideki Tojo- con las experiencias de soldados y civiles en distintos continentes, construyendo un relato que articula la escala geopolítica del conflicto con su dimensión más humana.

"Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks". Foto: History Channel.

En palabras del propio Hanks, el objetivo de volver sobre este período no es repetir lo ya conocido, sino comprenderlo desde nuevas perspectivas: “La razón principal por la que volvemos a analizar esto es por el ejemplo que nos dieron las personas que vivieron ese momento. La única forma de saber quiénes somos está en nuestro comportamiento y ahí radica la importancia del ejemplo de la Segunda Guerra Mundial para su estudio. El mundo es un lugar mejor cuando todos sus ciudadanos son considerados poseedores de ciertos derechos inalienables. Esa idea fue la que guió a la mitad del mundo que decidió enfrentarse a quienes querían imponer la dominación y la pérdida de libertades básicas”.

La serie documental se verá en History en dos partes: una primera tanda de ocho capítulos, desde el lunes 25 de mayo hasta el comienzo de la Copa Mundial de Fútbol, y un segundo bloque que iniciará una vez finalizado el torneo deportivo.