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Cumple 30 años, ganó 9 Oscar y marcó a toda una generación: la película sobre un amor prohibido que se convirtió en un clásico

La película está protagonizada por Ralph Fiennes y Kristin Scott-Thomas, quienes inmortalizaron una de las parejas del cine más recordadas. Una historia de culpa, deseo y pasión: la razón para verla.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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El Paciente Inglés cumple 30 años este mes de noviembre.
El Paciente Inglés cumple 30 años este mes de noviembre. Foto: IMDb
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Uno de los grandes clásicos del cine romántico cumple 30 años el próximo 15 de noviembre. Se estrenó en 1996 en Reino Unido y Estados Unidos ese mes, pero a la Argentina llegó un tiempo después, en el verano del 97. Cuenta con las actuaciones de Ralph Fiennes y Kristin Scott-Thomas y está dirigida por Anthony Minghella, quien luego se haría conocido también por El Talentoso Mr. Ripley y Cold Mountain.

Se trata de El Paciente Inglés, un filme que debido a su calidad cinematográfica y éxito tanto en taquilla como a nivel crítico, recibió 9 premios Oscar de un total de 12 nominaciones, entre las que se encuentran:

  • Mejor película
  • Mejor director para Anthony Minghella
  • Mejor actriz de reparto para Juliette Binoche
  • Mejor fotografía
  • Mejor dirección artística
  • Mejor vestuario
  • Mejor montaje
  • Mejor música original
  • Mejor sonido

De qué trata El Paciente Inglés, la película que cumple 30 años

El filme tiene una duración de 2 horas y 42 minutos, transcurre durante la Segunda Guerra Mundial y comienza con un hombre gravemente herido tras un accidente de avión en el desierto de Sahara. Allí es atendido por una enfermera canadiense llamada Hana.

El Paciente Inglés, la película que cumple 30 años
"El Paciente Inglés" ganó 9 premios Oscar. Foto: IMDb

En este estado, “el paciente inglés” de nombre László Almásy empieza a recordar su pasado y cómo conoció en el norte de África a Katharine Clifton, una mujer casada con quien mantuvo un amor prohibido e intenso años antes.

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La película explora la pasión, la atracción inmediata y el deseo. La pareja mantendrá una relación clandestina que los marcará para siempre. Sin embargo, eso será también lo que los obligará a decidir qué hacer con esos sentimientos. Entre otras temáticas sobre las que reflexiona están la vergüenza, la infidelidad, la culpa y el dolor.

La película romántica con Ralph Fiennes y Kristin Scott-Thomas está basada en una novela que fue best-seller

El guion llevado a cabo por el mismo director Anthony Minghella en verdad está basado en la novela homónima escrita por el autor canadiense Michael Ondaatje publicada en el año 1992 y que fue ganadora del Premio Booker.

El Paciente Inglés cumple 30 años
La película está basada en la novela de Michael Ondaatje. Foto: IMDb

Según Minghella sostuvo, el libro tenía una estructura narrativa compleja que requirió de un gran proceso de adaptación para poder llevar a cabo la película. Es que la novela de Ondaatje poseía constantes saltos entre momentos históricos y personajes, algo que era difícil reflejar en un largometraje. De esta manera, el realizador acudió a una estructura de dos épocas históricas: la historia de amor entre Katharine y László y el presente con el posterior accidente del protagonista.

Quiénes actúan en El Paciente Inglés

Además de las actuaciones de Ralph Fiennes y Kristin Scott-Thomas, quienes inmortalizaron a una de las parejas del cine más recordadas, el elenco de El Paciente Inglés está plagado de intérpretes de renombre como:

  • Juliette Binoche, quien interpreta a Hana.
  • Willem Dafoe, quien da vida a David Caravaggio.
  • Colin Firth, quien interpreta a Geoffrey Clifton, esposo de Katherine.
El Paciente Inglés, la película que cumple 30 años
Ralph Fiennes y Kristin Scott-Thomas son los protagonistas de "El Paciente Inglés". Foto: IMDb

Una curiosidad respecto de El Paciente Inglés es que en 2021 la BBC comunicó que se encontraba desarrollando una serie de TV sobre la novela. Es decir que no se trataría de una remake del filme de 1996. No obstante, en 2023, se informó que el proyecto que iba a ser llevado a cabo por la escritora Emily Ballou, había sido cancelado, descartando así la posibilidad de ver -al menos en el corto plazo- esta gran historia en formato televisivo.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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