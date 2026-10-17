Cumple 17 años, fue un absoluto fracaso de taquilla, pero hoy es una joya secreta del cine romántico protagonizado por Gael García Bernal y Michelle Williams

Mamut, película con Michelle Williams y Gael García Bernal. Foto: IMDb

Muchas veces una buena historia cinematográfica no se ve reflejada en la perfomance de la taquilla. Este es el caso de una película romántica con toques de drama social protagonizada por Gael García Bernal y Michelle Williams. Titulada bajo el nombre de Mamut (Mammoth en inglés) se estrenó en noviembre de 2009 bajo la dirección del sueco Lukas Moodysson. Una de las cosas que más me llamó la atención del filme ni bien lo vi es su fotografía y la elección para nada casual de sus locaciones.

Mamut transcurre entre Nueva York, Tailandia y Filipinas. Así uno puede ver las típicas calles bohemias y cosmopolitas de Manhattan, al tiempo que también se traslada a las grandes construcciones de Bangkok, los hoteles y los clubes nocturnos típicos de la ciudad. Y como si fuera poco. El filme sueco se mueve hacia otro destinos asiáticos: Morong, Subic, Sabang y diferentes zonas rurales de Filipinas.

La película se estrenó en 2009 y estuvo dirigida por el realizador sueco Lukas Moodysson. Foto: IMDb

Pero la película de Moodysson es mucho más que estos sitios del mundo aislados: es la conjunción de los mismos a través de una historia de una pareja que debe enfrentarse al paso del tiempo, pero sobre todo a la distancia.

Vínculos familiares rotos, tentación, desigualdad social y globalización: cómo es Mamut (Mammoth), la película con Gael García Bernal y Michelle Williams

La industria de los videojuegos se encontraba en uno de los momentos de mayor expansión. Tal vez, por eso, el protagonista de esta historia, Leo, interpreta a un desarrollador al cual le surge un gran proyecto laboral y debe mudarse a Tailandia. Si bien es solo un viaje de negocios, debe dejar por varios meses a su hija pequeña Jackie y a su esposa, Ellen, una cirujana adicta al trabajo que presta servicio en uno de los mejores hospitales de Nueva York.

Luego del viaje de Leo, Ellen observa cómo Jackie comienza un vínculo más profundo con su niñera Gloria, una mujer filipina que se mudó a Estados Unidos para poder mantener a sus hijos que siguen viviendo en su país. Si bien, al principio la incomodará, con el tiempo conocerá más en detalle la historia de Gloria y cómo es su vida en Filipinas totalmente ajena a las comodidades neoyorquinas a las que está acostumbrada ella como estadounidense.

Mamut, película con Michelle Williams y Gael García Bernal. Foto: IMDb

La otra arista de la película es, por supuesto, Leo, quien en su viaje a Tailandia e instalado en Bangkok conocerá a Cookie, una prostituta que conocerá en un bar nocturno y con la cual empezará a tener una conexión más allá de la pasión.

En este sentido, la película reflexiona no solo acerca de la infidelidad y el deseo de Leo, también es una historia sobre sobre el costo que estamos dispuestos a pagar para ser “exitosos” y cómo eso puede influir directamente en nuestros lazos familiares primarios. A toda esta exploración, el director sueco le añade una mirada sensible sobre las desigualdades sociales propias del mundo en el que vivimos.

Por qué la película Mamut fue un fracaso de taquilla

Teniendo en cuenta solo los números fríos, Mamut, la película protagonizada por Michelle Williams y Gael García Bernal puesto que requirió de una presupuesto de 10 millones de dólares y solo recaudó poco más de 2 millones de dólares, según IMDb. Sin embargo, estos datos no siempre reflejan la calidad del filme.

Mamut pudo haber sido un fracaso de taquilla por muchos factores: porque está enlistada en lo que se conoce como cine independiente, no tiene una estructura netamente comercial, posee un ritmo lento y diálogos largos que nos dejan pensando. Estas características son más que interesantes, pero no siempre se traducen en tanque de Hollywood. Ahora, habiendo pasado 17 años desde su estreno quizá sea hora de disfrutarla en la comodidad de tu casa.

La película sueca solo recaudó 2 millones de dólares. Foto: Mamooth, película de Gael García Bernal

¿Mamut se puede ver en streaming?

En este momento, Mamut no se encuentra disponible en ninguna plataforma de streaming. Sin embargo, como ya ha estado en algunos de los servicios, puede próximamente volver a estar en el catálogo.