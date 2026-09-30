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Tiene 17 años, pero mantiene su vigencia: la película sobre la vida de Lula da Silva que dura 2 horas y se puede ver en Prime Video

El filme sigue la vida del mandatario Lula da Silva desde su infancia hasta sus luchas sindicales. Las razones para verla, sobre todo, si te gustan los dramas sociales.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Cómo es la película sobre la vida de Lula que se puede ver en Prime Video.
Cómo es la película sobre la vida de Lula que se puede ver en Prime Video. Foto: Prime Video
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Luiz Inácio Lula da Silva es uno de los líderes políticos más importantes del mundo. Se convirtió en presidente de Brasil en tres ocasiones (2003-2006; 2007-2010; 2023 hasta la actualidad), pero no siempre soñó con serlo. De hecho, nació y se crió en uno de los lugares más humildes del país vecino en la región de Pernambuco. Luego, al mudarse a la ciudad São Paulo, comenzó con su primer trabajo como tornero mecánico.

Fue allí que se empezó a vincular con el sindicalismo y poco a poco se fue convirtiendo en una de las voces más escuchadas de los trabajadores. En 2009, su vida fue llevada a la pantalla grande en una película que actualmente se puede ver en Prime Video.

Qué cuenta “Lula, el hijo del Brasil”, la biopic que se puede ver en streaming

La película dirigida por Fábio Barreto se llama “Lula, el hijo del Brasil” (Lula, o filho do Brasil) y comienza en el año 1945 en Pernambuco en el momento en que nace Luiz Inácio da Silva. Al poco tiempo, su madre decide ponerle el apodo de “Lula”.

El filme continúa en los 70 cuando Lula ya se transforma en el líder del sindicato y en la nueva esperanza de la sociedad brasileña. Pero “Lula, el hijo del Brasil” (Lula, o filho do Brasil) no es solo la historia del mandatario brasileño, también es el camino de su propia familia y cómo ellos se convierten en los pilares del político.

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Cómo es la película de Lula
El filme se estrenó en el año 2009. Foto: IMDb

Dónde ver online la película sobre la vida de Lula da Silva Reparto y actuaciones: quiénes protagonizan la biopic del líder brasileño

Actualmente, la película se puede ver en la plataforma de streaming, Prime Video, disponible en más de 240 países. Tiene una duración de 130 minutos por lo es ideal para ver en un fin de semana sobre todo para aquellos que aman las producciones de dramas sociales basados en hechos reales.

“Lula, el hijo del Brasil” (Lula, o filho do Brasil) cuenta con las actuaciones de:

  • Rui Ricardo Diaz, quien da vida a Lula entre los 18 y los 35 años y muestra cada una de sus luchas sindicales. Fue el debut del actor en el cine y representó la posibilidad de alcanzar el estrellato internacional.
  • Glória Pires interpreta a Dona Lindu, la madre de Lula.
  • Juliana Baroni da vida a Marisa Letícia, futura esposa de Lula.
  • Cleo Pires es Lurdes, hermana de Lula.
  • Milhem Cortaz interpreta a Aristides, padre de Lula.
  • Lucélia Santos es la profesora de Lula.
  • Antonio Saboia interpreta a Vavá, hermano de Lula.
Cómo es la película de Lula
Rui Ricardo Diaz es el actor que interpreta a Lula. Foto: IMDb

Fábio Barreto en la dirección: el enfoque cinematográfico del filme

La película dirigida por Fabio Barreto no es cualquier biopic. El enfoque cinematográfico es fundamental porque eligió contar la vida de Lula no de manera secuencial sino que se abocó en su historia de superación personal y en su poder de transformación.

Además, el eje de la familia también es clave. Lula, el hijo del Brasil” (Lula, o filho do Brasil) no narra solo los sucesos desde la mirada de Lula, también la visión de sus familiares, en especial, de su madre abarca gran parte de las escenas y de los diálogos del largometraje.

CineLula da Silva Brasil
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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