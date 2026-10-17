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Cumplió 5 años, recibió 2 nominaciones al Oscar y es ideal para ver el Día de la Madre: la película de Pedro Almodóvar que explora la maternidad

Protagonizada por Penélope Cruz y Milena Smit, la historia también busca revisar el dolor familiar y la memoria. Por qué ver este filme del director español.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Madres Paralelas, película de Pedro Almodóvar
Madres Paralelas, película de Pedro Almodóvar que explora la maternidad, la memoria y los secretos del pasado. Foto: IMDb
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Este próximo domingo 19 de octubre se celebra en la Argentina un nuevo Día de la Madre y el cine ha explorado esta temática en inmensidad de películas a lo largo de la historia. Uno de los directores que más ha reflexionado acerca de la maternidad y la propia feminidad ha sido el director español, Pedro Almodóvar.

El realizador nacido en la ciudad de Calzada de Calatrava, en España, tiene una especial habilidad para narrar a través de las imágenes con una sensibilidad estética como pocas.

Quizá el filme más representativo de este género que tiene como protagonista a una mujer soltera que acaba de perder a su hijo en un trágico accidente es Todo sobre mi madre (1999) con Cecilia Roth y una jovencísima Penélope Cruz.

Sin embargo, más recientemente, Almodóvar deleitó a los cinéfilos y seguidores de su obra artística con otro filme que reflexiona sobre la maternidad, la sexualidad, la memoria y los secretos familiares. Se trata de Madres Paralelas (2021), cinta que también protagoniza Penélope Cruz en compañía de Milena Smit y que se estrenó el 8 de octubre de 2021 en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

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Madres Paralelas, película de Pedro Almodóvar
Madres Paralelas, película de Pedro Almodóvar, se estrenó el 8 de octubre en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Foto: IMDb

De qué trata Madres Paralelas, la película dirigida por Pedro Almodóvar y protagonizada por Penélope Cruz

Madres Paralelas gira en torno a dos mujeres, Janis y Ana, que acaban de quedar embarazadas por accidente. Mientras la primera roza los 40 años y no se arrepiente de convertirse en madre, la segunda es una adolescente que se encuentra sumamente asustada por la situación. De manera fortuita, las mujeres coincidirán en el hospital el mismo día del parto.

En tan solo unos minutos, lograrán conectar casi inexplicablemente. Janis, que también es madre primeriza, intentará calmar a la joven y darle ánimo. No obstante, lo que ocurrirá después del nacimiento de sus hijos cambiará por completo sus vidas. Si bien continuarán con su vínculo, las decisiones, las mentiras y engaños que tendrán lugar a partir de ese momento pondrá en jaque su relación.

Madres Paralelas, película de Pedro Almodóvar
Penélope Cruz y Milena Smit, protagonistas de la película de Almodóvar. Foto: IMDb

Penélope Cruz, que recibió una nominación a los premios Oscar en la categoría de Mejor Actriz y Milena Smit, logran construir un simbiótico intercambio combinando atracción, rechazo y dolor al mismo tiempo. Además, el elenco de Madres Paralelas se completa con:

  • Aitana Sánchez-Gijón, quien interpreta a Teresa, la madre de Ana.
  • Israel Elejalde es Arturo, un antropólogo forense que se vincula afectivamente con Janis.
  • Julieta Serrano da vida a Brígida, una mujer relacionada a la historia familiar de Janis.
  • Rossy de Palma es Elena, amiga de Janis.

Por qué ver Madres Paralelas, una película que explora la maternidad, pero también la memoria y la tragedia familiar

Fiel a su estilo inquisidor y reflexivo, Almodóvar no solo habla a través de sus personajes de la maternidad y de las complejidades que puede traer este proceso. Madres Paralelas es una historia sobre las heridas del pasado, sobre la memoria y los secretos punzantes que nadie quiere traer a la luz, pero que quizá el destino invitará a revisar de una vez por todas.

Madres Paralelas, película de Pedro Almodóvar
Madres Paralelas, película de Pedro Almodóvar: por qué verla. Foto: IMDb

En esta cinta, también hay lugar para analizar una historia familiar vinculada a la Guerra Civil, ya que Janis intentará recuperar los restos de su bisabuelo enterrado en una fosa común. Este hecho se conectará con su propia maternidad y con una verdad que esconde.

Si bien es un drama familiar con todas las letras, el filme posee toques de policial y drama histórico, algo que hace que se trate de una pieza de vista obligatoria, sobre todo, para los fanáticos del director español.

CinePedro AlmodóvarPenélope Cruz
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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