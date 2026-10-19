Colección de lujo, paneles acústicos y estilo vintage: así es por dentro el rincón más personal y creativo de Emanuel Ortega Foto: @emanuelortega1

Emanuel Ortega, hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar, se ha transformado en una gran figura en la industria musical argentina por su talento como cantante, compositor y productor. Su entorno familiar influyó fuertemente en su arte, de modo tal que combina la sofisticación contemporánea con una profunda calidez que no pasa desapercibida.

Su herencia lo llevó a estar sumamente expuesto a los medios. Por eso, no es de extrañar que en la década de los 90 emergió como ídolo del pop romántico adolescente en el país. Tuvo éxitos platino y giras internacionales en las que demostró su talento ante el mundo. Con ello vino acompañada una gran exposición mediática.

Emanuel Ortega tuvo una gran exposición mediática desde los años 90. Foto: @emanuelortega1 en Instagram

Sin embargo, el artista se abocó a la producción musical independiente en distintos proyectos orgánicos vinculados al indie folk y al rock acústico. En esa línea, decidió mantener una gran conexión directa con su audiencia, compartiendo sus sesiones de grabación en las redes sociales, mostrando el proceso de mezcla, ensayo de bandas y la búsqueda de distintas texturas sonoras.

Es precisamente en este contexto donde cobra protagonismo su gran refugio creativo: Woman Studio, el estudio de grabación profesional que Emanuel diseñó y construyó en Buenos Aires, en 2022.

Este complejo no es solo una sala de control convencional, sino un espacio integral concebido para albergar a músicos de todo el espectro sonoro, sirviendo además como el lugar donde su hija India ensaya y da sus primeros pasos artísticos bajo su dirección.

La exclusiva colección de guitarras premium de Emanuel Ortega

La colección de guitarras premium caracteriza el entorno de la sala principal. Unidades de marcas legendarias se ubican en soportes múltiples de piso en el estudio, así como también modelos eléctricos icónicos de cuerpos sólidos y semi-hollow. De este modo, se remarca el estilo vintage del entorno.

A esto se suman amplificadores, pedales y equipamiento de audio de alta gama que refuerzan la identidad profesional del espacio. Cada elemento parece haber sido seleccionado cuidadosamente para combinar funcionalidad y estética, creando un ambiente que remite a los grandes estudios de grabación clásicos y que invita tanto a la experimentación musical como a la producción de proyectos de primer nivel.

Emanuel Ortega junto a su ex pareja y su colección de guitarras. Foto: @emanuelortega1 en instagram

Paneles acústicos y diseño: los detalles técnicos del espacio

Los detalles técnicos del espacio remarcan su amplitud y diseño acústico de vanguardia. En este sentido, se destacan las dimensiones grandes de la sala principal y un piso pulido de tonos claros que permite un rebote de la luz.

Las paredes cuentan con revestimientos acústicos de absorción y difusión con diseños geométricos, distribuidos en paneles irregulares en tonos blancos y grises. Esta disposición permite alcanzar una óptima calidad sonora, al tiempo que mantiene una estética moderna y armoniosa, sin recargar visualmente el ambiente.

Además, este espacio se completa con la presencia de una cabina cúbica revestida que, en su entrada, presenta puertas dobles de madera con vidrio que albergan dentro de sí un piano de cola de madera oscura. De esta manera, se da una armoniosa conexión visual entre el instrumentista y el resto de la sala.

El estilo vintage que marca tendencia en la decoración

La decoración se caracteriza principalmente por tener temática vintage: la protagoniza un sillón de pana en tono mostaza oaxaqueño con costuras verticales acanaladas. Además, hay sobre él distintas luces colgantes de estilo Sputnik, con bombillas de filamento expuestas y estructuras de bronce que proyectan luz dorada y envolvente.

El estudio de grabación de Emanuel Ortega. Foto: @emanuelortega1 en Instagram

La pasión por los equipos clásicos también queda reflejada en la incorporación de un piano vertical antiguo de madera, ubicado en el corredor de entrada sobre una alfombra de inspiración persa, con motivos geométricos gastados en tonalidades rojizas.

Asimismo, el sistema técnico del estudio, compuesto por consolas de mezcla analógicas integradas en muebles de madera fabricados a medida y butacas de cuero marrón con detalles cromados, contribuye a crear una estética vintage, elegante y fuera del tiempo, una impronta que refleja a la perfección el cuidado y la sensibilidad de Emmanuel Ortega por el diseño.

Iluminación integrada: la clave para lograr un ambiente íntimo

El ambiente íntimo se completa por la iluminación: luces cálidas indirectas y apliques dispuestos detrás de los paneles acústicos bañan los muros, creando un juego de colores que evoca un estilo minimalista cálido y sutilmente retro.

Las luces del estudio crean un juego de colores que evoca un estilo minimalista cálido y sutilmente retro. Foto: @emanuelortega1 en Instagram

De este modo, la combinación de la madera natural, los textiles acústicos y el gran ventanal de la sala de control permiten generar una estética sofisticada e ideal para grandes jornadas de grabación musical.