Cómo es la casa de L-Gante en General Rodríguez: estilo minimalista, cocina a concepto abierto y con vista a la laguna

El cantante de RKT de 26 años logró reconstruir su nuevo hogar este 2026.

En agosto de 2025, Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, perdió su casa de Canning luego de que la misma fuera destruida a raíz de un incendio. Finalmente, el cantante de cumbia logró reconstruir su nuevo hogar este 2026, pero en General Rodríguez, su ciudad natal.

Después de meses de construcción y muchas ansias, el cantante de Cumbia 4-20 logró su mayor deseo: “la casa de sus sueños”, tal como la describió él mismo en sus redes sociales.

A simple vista, la casa muestra un estilo moderno y minimalista: se prioriza el orden, las líneas geométricas, la simplicidad y predominan los tonos blancos, grises y beiges, lo que refleja una gran amplitud de los ambientes y transmiten tranquilidad.

El living es un espacio con pocos elementos, pero necesarios: un enorme sillón de color gris, una pequeña mesa de madera, un televisor y un mueble de madera que guarda algunos juguetes de su hija Jamaica.

Así es la casa de L-Gante en General Rodríguez Foto: L-Gante

Seguido del living se encuentra la cocina, diseñada bajo el concepto abierto. Un estilo de esta época en el que la idea principal es eliminar las paredes y puertas divisorias tradicionales. Además, este espacio cuenta con una isla central con banquetas altas de color negro.

Así es la casa de L-Gante en General Rodríguez Foto: L-Gante

La habitación principal sigue el sencillo estilo de la casa, aunque con una gigante cama con respaldo capitoné. Lo que más da a gusto de este espacio es que tiene un ventanal que permite entrar la luz natural.

Así es la casa de L-Gante en General Rodríguez Foto: L-Gante

Una galería techada equipada con sillones de jardín conecta al patio que incluye una pileta, plantas y un clima de relajación total con la vista hacia la laguna. Un ambiente en el que se puede disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad. Ideal para escapar del ruido de la ciudad.

Así es la casa de L-Gante en General Rodríguez Foto: L-Gante

El reencuentro de L-Gante y Wanda Nara

Este miércoles 14 de octubre se llevaron a cabo los Martín Fierro de Música en el que Wanda Nara no solo fue noticia en los portales por ganar el premio en la categoría de “Canción Viral”, sino también por su reencuentro con L-Gante, su expareja.

Wanda Nara y L-Gante. Foto: Instagram/lgante_keloke

Durante la ceremonia, el artista se acercó a la mesa en la que estaba sentada la conductora de MasterChef Celebrity y protagonizaron un momento que quedó registrado por todos los presentes.

El reencuentro de L-Gante y Wanda Nara en los Martín Fierro de Música Foto: Captura redes sociales

La expareja enterneció en las redes sociales luego de que se viralizara el momento en que él le da un beso a ella y se cierran el encuentro con un cálido abrazo que reflejó la buena onda pese a no haber seguido el noviazgo.