“Los ojos del perro siberiano”: el musical argentino que convierte una novela inolvidable en un espectáculo conmovedor

"Los ojos el perro siberiano" en el teatro Politeama. Foto: Prensa teatro

Después de mucho trabajo y preparación, el libro “Los ojos del perro siberiano” llegó al musical de una manera luminosa, impactante. La exitosa novela de los años ’90 de Antonio Santa Ana representaba un riesgo de compleja resolución para el teatro. Pero la versión de de Nico Sorrivas y Martín Palladino que se ofrece en el porteño Teatro Politeama resulta en un verdadero hallazgo, atractivo y movilizante.

Del papel impreso en blanco y negro pasaron a una puesta multicolor que se apoya en las canciones originales de Juan Pablo Schapira y en las interpretaciones de un elenco maravilloso en el que se destacan Alan Madanes y Dante Barbera como las dos caras de una misma moneda, ya que componen al protagonista/relator en dos etapas de su vida.

De qué se trata “Los ojos del perro siberiano”

La historia, ambientada en los ‘90, presenta el relato del hijo menor de una familia con un padre estricto que deja de lado al mayor después de enterarse de que le diagnosticaron sida. En la trama, de grande hace un repaso de todo lo sucedido desde su infancia y se mira a sí mismo en ese entorno. Estos son los dos personajes de Madanes y Barbera, que están impecables en su labor.

"Los ojos el perro siberiano" en el teatro Politeama. Foto: Prensa teatro

En verdad la puesta es muy dinámica y colorida, y 100 % argentina, de la mano de Sorrivas y Ceci Miserere, los directores, apoyados en unas canciones perfectamente compuestas para reflejar cada momento. En este contexto se destaca un Fabio Di Tomaso irreconocible en su caracterización del adusto padre.

"Los ojos el perro siberiano" en el teatro Politeama. Foto: Prensa teatro

El elenco lo completan con el mismo nivel de interpretación y canto Felipe Bou Abdo, Maqui Figueroa, Adriana Rolla (una abuela para amar) y Matías Fernández Giannonni, junto a Paloma Del Carril, Matías Bruno, Loli Basualdo, Facundo Basso, Julieta Strauch, Luciano Mansur y Pedro Gallagher. Este numeroso equipo se completa con los músicos en vivo (el mismo Schapira, María Paz Boffi, Lucas Bergman, Daniel Gilardi y Pablo Ramírez) para formar una unidad para cantar, bailar, armar coreografías y entregar un espectáculo superlativo.

Quedan pocas funciones

Párrafo aparte merece la puesta con una escenografía hermosa y funcional, coregrafías compradoras y hasta un perro marioneta que enternece a los espectadores. Pese a este tinte de drama, que en el fondo lo es, es una obra colorida, dinámica, alegre.

Quedan pocas funciones durante este 2026 por lo que hay que aprovechar para verla: lunes 16 de noviembre a las 20, horas; Dom 22 a las 16 y martes 1 de diciembre a las 20, siempre en el moderno Politeama de Paraná y Corrientes.