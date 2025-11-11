La argentina Carla Calabrese le ganó a Antonio Banderas en los Premios Teatro Musical de Madrid: cuándo se presenta en Buenos Aires

Fue con la versión española de “Come From Away”, que también se consagró como el mejor y fue el que más estatuillas se llevó. Cómo ver la obra en Buenos Aires.

La versión española de Come From Away y Carla Calabrese se consagraron en los Premios al Teatro Musical de España. Foto: prensa

La directora teatral argentina Carla Calabrese le ganó el lunes a Antonio Banderas el premio a Mejor Dirección en Escena en Teatro Musical con la puesta española de “Come From Away”. El malagueño competía por su versión de “Gipsy”. También estaban en la terna los argentinos Federico Barrios por “Los pilares de la Tierra” y Zenón Recalde por “Asesinato para dos”. Pero finalmente se lo llevó la titular del Teatro Maipo porteño, donde la obra se presentará próximamente.

El musical de origen canadiense, dirigido por la argentina, compitió en 12 rubros en esta premiación, de los cuales obtuvo seis en los principales: Mejor musical, Mejor dirección musical para Santiago Rosso, Mejor interpretación femenina destacada para Gabriela Bevacqua, Mejor diseño de sonido para Eugenio Mellano Lanfranco y Mejor actriz de reparto para la española Pepa Lucas, así como el de la directora.

De esta manera se convirtieron en los grandes ganadores de la 17° entrega de los prestigiosos Premios Teatro Musical.

La propuesta que fue suceso en Broadway y en el West End Londinense, se presentó con elenco mayoritario argentino en el Teatro Marquina de Madrid entre septiembre de 2024 y abril de 2025. Cabe destacar que Calabrese fue elegida por los autores y productores de Broadway para llevarlo a España y a los países de habla hispana.

En su discurso de aceptación, Carla destacó el trabajo en equipo que se hace en el teatro, “los premios de dirección necesitan que los otros rubros estén acordes para poder funcionar. Para dirigir una escena necesito que la que la luz esté perfecta, que el sonido ayude, sino las cosas no suceden. Necesitamos que la luz funcione y que el sonido sea perfecto. En resumen necesitamos que los directores en los otros rubros estén bien, que los actores respondan y sean alucinantes como como fueron los nuestros, todo tiene que ser perfecto para que se luzca nuestro trabajo. Por eso siento que este premio no es mío solo, sino de absolutamente todo el equipo".

Cuándo ver Come from away en el Teatro Maipo de Buenos Aires

Asimismo Calabrese reconoció que el tiempo de las representaciones en España “ha sido muy muy especial para nosotros. Nos han recibido con los brazos abiertos, por eso quiero agradecer las nominaciones. Y gracias a absolutamente todos los que han venido, nos han aplaudido, fue una experiencia lindísima hacer temporada aquí”, contó en el escenario, elegantemente vestida con un diseño exclusivo de Etro, zapatos de Loewe.

La estadía española de “Come from away” estuvo precedida por innumerables funciones que, desde 2022, se hicieron en la Argentina con excelentes críticas y premios. La producción musical volverá al Teatro Maipo de Buenos Aires con funciones especiales los próximos viernes 12 y sábado 13 de diciembre para despedirse definitivamente de la temporada 2025.

La velada del viernes 12 de diciembre será Q&A (Questions & Answers), una noche en la que el público podrá tener un intercambio de preguntas y respuestas con el elenco en pleno sobre el escenario al término de la función; mientras que la del sábado 13 será un M&G (Meet & Greet) en el hall del teatro con los actores y directores del espectáculo.