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Boîte: el show musical y teatral de Griselda Siciliani y Carlos Casella que revive el glamour de las noches de los años 70

Con música en vivo, humor y una estética inspirada en las clásicas boîtes, Griselda Siciliani y Carlos Casella presentan un espectáculo que mezcla canciones de distintos estilos con una puesta en escena original y mucha complicidad entre ambos.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Boîte: el show de Griselda Siciliani y Carlos Casella.
Boîte: el show de Griselda Siciliani y Carlos Casella. Foto: Instagram / boiteteatro.
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Griselda Siciliani y Carlos Casella vuelven a compartir escenario con Boîte, un espectáculo musical que busca recrear el espíritu de las exclusivas discotecas de los años 70, conocidas como boîtes de nuit. Lejos de ser un recital tradicional o una obra de teatro convencional, la propuesta mezcla canciones en vivo, humor, actuaciones y una cuidada puesta en escena.

Quienes ya trabajaron juntos en otros proyectos vuelven a demostrar la buena química que existe entre ambos. Esa confianza se refleja durante toda la función, donde alternan momentos divertidos con interpretaciones musicales que mantienen la atención del público de principio a fin.

Boîte: el show de Griselda Siciliani y Carlos Casella. Video: Instagram / boiteteatro.

Un repertorio variado con clásicos y versiones inesperadas

Uno de los mayores atractivos de Boîte es la selección de canciones. El espectáculo reúne temas en distintos idiomas y de estilos muy diferentes, lo que hace que cada número sorprenda al espectador.

Boîte: el show de Griselda Siciliani y Carlos Casella. Foto: Instagram / boiteteatro.

Entre los momentos más destacados aparecen una versión más íntima de Believe, el clásico de Cher, interpretada por Carlos Casella; el tango Como dos extraños, cantado por Griselda Siciliani; y el dúo de Quiero entrar en tus cosas, de Daniel Melero, considerado uno de los puntos más emotivos de la noche.

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El show también incluye un medley de cumbias y finaliza con Ni tú ni nadie, el reconocido éxito de Alaska y Dinarama, que invita al público a cerrar la noche con un clima festivo.

Boîte: el show de Griselda Siciliani y Carlos Casella. Foto: Instagram / boiteteatro.

Una escenografía que guarda una sorpresa

La puesta en escena también juega un papel importante. Durante buena parte del espectáculo domina el escenario una enorme roca, que al principio parece un elemento extraño dentro de la historia.

Sin embargo, más adelante revela un espacio oculto con una galería de espejos, un detalle que remite a las tradicionales boîtes de décadas pasadas y que se convierte en una de las sorpresas visuales de la función. El vestuario, elegante y moderno, acompaña esa estética inspirada en la vida nocturna de aquella época.

Boîte: el show de Griselda Siciliani y Carlos Casella. Foto: Instagram / boiteteatro.

Griselda Siciliani y Carlos Casella brillan con estilos diferentes

Aunque ambos comparten el protagonismo, cada uno se luce en aspectos distintos. Siciliani sobresale en las escenas humorísticas, donde explota su talento para la comedia y consigue varias de las mayores carcajadas del público.

Boîte: el show de Griselda Siciliani y Carlos Casella. Foto: Instagram / boiteteatro.

Casella, en cambio, destaca especialmente en las interpretaciones musicales gracias a su potencia vocal y su capacidad para moverse entre diferentes géneros.

En conjunto, Boîte ofrece una propuesta entretenida, con buena música, momentos de humor y una ambientación que transporta al público al glamour de las noches de los años 70, pero con un estilo actual y accesible para todo tipo de espectadores.

Boîte: el show de Griselda Siciliani y Carlos Casella. Foto: Instagram / boiteteatro.

Ficha técnica de Boîte

  • Protagonistas: Griselda Siciliani y Carlos Casella.
  • Dirección musical: Diego Vainer.
  • Colaboración en puesta y creación: Ana Frenkel.
  • Sala: La Trastienda (Balcarce 460, Ciudad de Buenos Aires).
  • Funciones: jueves, viernes y sábados, a las 20 (15 únicas funciones).
  • Duración: 80 minutos.
  • Género: espectáculo musical con humor y canciones en vivo inspirado en las boîtes de los años 70.
TeatroGriselda SicilianiMusicales
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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