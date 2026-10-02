comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

The old man and the old moon: la historia de las fases de la luna en un musical porteño encantador

Protagonizada por Pato Witis y Caro Ibarra, junto a un elenco de cantantes que ejecutan instrumentos, este musical es una delicia que vale la pena ser disfrutada. Los miércoles de octubre en Paseo La Plaza.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
The old man and the old moon, teatro musical en el Paseo La Plaza
The old man and the old moon, teatro musical en el Paseo La Plaza Foto: Instagram theoldmanandtheoldmoon.arg
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En una cartelera teatral con una oferta saturada, es difícil elegir qué ir a ver. Entre las propuestas, los miércoles en el Paseo la Plaza sube a escena una obra deliciosa, The Old Man and The Old Moon. Se trata de un musical atípico desde la concepción de la directora Susana Golletti, quien encontró actores que cantan de manera maravillosa y además ejecutan los instrumentos en vivo que componen la banda sonora de la propuesta.

Y todo es para contar una fábula cálida, amena, entrañable. Nada menos que la explicación de por qué la Luna tiene fases que nos hacen verla llena, cuarto menguante, cuarto creciente y nueva.

Así, cada miércoles, la Sala Pablo Picasso se llena de encanto de la mano de Pato Witis, Juan Alvarez Prado, Julian Rubino, Jerónimo Dodds, Guadalupe Devoto, Mariano Botindari, Gonzalo García Gualtieri, Alejo Caride, Martin Bergman, Bautista Alegre, Violeta Dieguez y Caro Ibarra.

The old man and the old moon, obra de teatro musical que se presenta en Buenos Aires.
The old man and the old moon, teatro musical en el Paseo La Plaza Foto: Instagram theoldmanandtheoldmoon.arg
The old man and the old moon, obra de teatro musical que se presenta en Buenos Aires.
The old man and the old moon, teatro musical en el Paseo La Plaza Foto: Instagram theoldmanandtheoldmoon.arg

De USA con amor

La trama de The Old Man and The Old Moon cuenta la historia de un hombre cuya tarea es cuidar a la luna cada noche. Pero cuando su esposa decide partir en busca de algo que la llama, aunque no tiene muy en claro qué es, él deja atrás el mundo que conoce para ir en su búsqueda. Se embarca en una aventura que lo aleja de la seguridad que conoce para embarcarse a navegar el mar, aunque le teme; conocer gente nueva, hacer cosas que nunca habría hecho en su vida cotidiana y hasta hacerse pasar por otro con tal de encontrar a su amada.

Contenido Recomendado

Así será el nuevo mega teatro de Zona Norte:capacidad para 900 personas, tecnología de última generación y shows todo el año

Así será el nuevo mega teatro de Zona Norte: capacidad para 900 personas, tecnología de última generación y shows todo el año

De qué murió la memorable escritora Griselda Gambaro a los 98 años

De qué murió la memorable escritora Griselda Gambaro a los 98 años
"The Old Man and The Old Moon", una fábula preciosa en el teatro. Foto: Kevin Melgar Prensa

Esa travesía se convierte en una experiencia profundamente humana, mientras el espectador recibe una sorpresa tras otra. Hay que aclarar que, aunque el título está en inglés, la obra está hecha completamente en castellano, basada en una propuesta escrita, musicalizada y creada por la compañía estadounidense PigPen Theatre Company. En la Argentina, la puesta tiene dirección musical de Nacho Pelaezz y Sebastián Aldea Dávila, quienes aprovecharon las habilidades de los actores para sumar la ejecución de instrumentos a sus voces.

Pepe Cibrian recomienda The old man and the old moon
Pepito Cibrian recomienda la obra teatral musical The old man and the old moon Video: Instagram.com/theoldmanandtheoldmoon.arg

Sombras chinescas

Son bastantes en el escenario para crear todos los personajes que componen la fábula y hasta hacen sombras chinescas (diseñadas por Milagros Semenzato) para representar las situaciones, una verdadera delicia que amplía la edad del público que los va a ver los miércoles a las 20.

"The Old Man and The Old Moon", una fábula preciosa en el teatro. Foto: Kevin Melgar Prensa

Están todos tan bien que ayudan a que la magia del teatro sea verdad y nos hacen creer que están en un barco, en un globo aerostático o en una larguísima escalera que llega hasta la luna para llenarla de luz. Y el perro de la historia es increíble. Ya lo van a descubrir.

"The Old Man and The Old Moon", una fábula preciosa en el teatro. Foto: Kevin Melgar Prensa

Y vale la pena destacar la labor de la productoras debutantes Victoria Ponte y Andrea Marta Fabiano,​ de ANVY Producciones, porque son las que se animaron a traer algo nuevo a la escena porteña, apostaron por lo distinto y seguramente éste sea es el comienzo de un camino de crecimiento teatral para ellas. Porque en esta obra todo contribuye a brindar un efecto de encanto y belleza que enamora. Una entrega coral que deja al espectador con una enorme sonrisa al final.

The old man and the old moon en el Paseo La Plaza: horarios, precios y todo lo que hay que saber

  • Cuándo: todos los miércoles de octubre a las 20:00
  • Dónde: sala Pablo Picasso, Paseo La Plaza (Corrientes 1660, CABA)
  • Entradas: entre 44.000 y 46.000 en Plateanet. Descuentos con Santander y con Swiss Medical (15%)

Elenco:

  • Pato Witis
  • Juan Alvarez Prado
  • Julian Rubino
  • Jerónimo Dodds
  • Guadalupe Devoto
  • Mariano Botindari
  • Gonzalo García Gualtieri
  • Alejo Caride
  • Martin Bergman
  • Bautista Alegre
  • Violeta Dieguez
  • Caro Ibarra

Dirección General: Susana Golletti

Asistente de Dirección: Gonzalo Ortiz

Dirección Musical: Nacho Pelaezz – Sebastián Aldea Dávila

Producción: Victoria Ponte – Andrea Marta Fabiano (ANVY Producciones)

Asistente de Producción: Jero GC

Stage Manager: Chechu Capurro

Diseño de Sombras: Milagros Semenzato

Diseño de Escenografía: Mercedes Fabiano - Ángel Tome

Diseño de Vestuario: Renata Germano

Diseño de Luces: Braian Mustafa

Redes Sociales: Mal Gusto

Prensa: Kevin Melgar

TeatroMusicalesLuna
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

Notas Más leídas

  1. Llanto en el folklore:murió a los 53 años una inconfundible voz de la música popular que dejó su enorme huella en La Pampa

    Llanto en el folklore: murió a los 53 años una inconfundible voz de la música popular que dejó su enorme huella en La Pampa

  2. Qué dice el último parte médico de Mirtha Legrand:“En proceso”

    Qué dice el último parte médico de Mirtha Legrand: “En proceso”

  3. Cosquín 2027 confirmó su grilla completa:Abel Pintos, Soledad y Luciano Pereyra, las grandes figuras de las nueve lunas

    Cosquín 2027 confirmó su grilla completa: Abel Pintos, Soledad y Luciano Pereyra, las grandes figuras de las nueve lunas

  4. Así es la casa familiar de Denise Dumas y Campi:espacios abiertos, sillón extra grande y decoración repleta de cuadros

    Así es la casa familiar de Denise Dumas y Campi: espacios abiertos, sillón extra grande y decoración repleta de cuadros

  5. Interpretó a Mary Ingalls, se alejó de la TV y sufrió una dura pérdida:así está hoy Melissa Sue Anderson a sus 64 años

    Interpretó a Mary Ingalls, se alejó de la TV y sufrió una dura pérdida: así está hoy Melissa Sue Anderson a sus 64 años
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei, al borde del llanto en el Foro Económico de París:“El mayor agradecimiento es para los seres queridos”

Javier Milei, al borde del llanto en el Foro Económico de París: “El mayor agradecimiento es para los seres queridos”

Pablo Descalzo recorrió los avances del Plan Integral de Bacheo de Ituzaingó

La frase de Jorge García Cuerva sobre el Gobierno a poco de la llegada del Papa León XIV a Argentina:“La Argentina de hoy duele”

Luis Caputo anticipó una reforma tributaria después de 2027 y explicó qué pasará con los impuestos

Política

Javier Milei afirmó que el riesgo país volverá a bajar “cuando terminen las convulsiones internacionales”

Javier Milei afirmó que el riesgo país volverá a bajar “cuando terminen las convulsiones internacionales”

Plazo fijo hoy en octubre de 2026:cuánto rinde invertir $500.000 a 30 días

ANSES confirmó cuatro cambios para jubilados en octubre 2026:aumento, bono y fechas de cobro

Desde París, Luis Caputo anunció un nuevo RIGI por 12.500 millones de dólares en Vaca Muerta

Internacionales

Lula da Silva:vendió naranjas, fue obrero metalúrgico y ahora busca su cuarto mandato como presidente de Brasil a los 80 años

Lula da Silva: vendió naranjas, fue obrero metalúrgico y ahora busca su cuarto mandato como presidente de Brasil a los 80 años

Quién es Pilili, la mascota de las elecciones de Brasil:está inspirada en la urna electrónica y no tiene género ni voz

Revés para Pedro Sánchez en España:el Congreso rechazó los decretos sobre vivienda y el Gobierno evalúa adelantar las elecciones

El dramático relato de Smit Machchhar, el piloto que salvó a más de 170 pasajeros en el vuelo de Flydubai:“Sentí que el avión iba en picada”