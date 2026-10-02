The old man and the old moon: la historia de las fases de la luna en un musical porteño encantador

The old man and the old moon, teatro musical en el Paseo La Plaza Foto: Instagram theoldmanandtheoldmoon.arg

En una cartelera teatral con una oferta saturada, es difícil elegir qué ir a ver. Entre las propuestas, los miércoles en el Paseo la Plaza sube a escena una obra deliciosa, The Old Man and The Old Moon. Se trata de un musical atípico desde la concepción de la directora Susana Golletti, quien encontró actores que cantan de manera maravillosa y además ejecutan los instrumentos en vivo que componen la banda sonora de la propuesta.

Y todo es para contar una fábula cálida, amena, entrañable. Nada menos que la explicación de por qué la Luna tiene fases que nos hacen verla llena, cuarto menguante, cuarto creciente y nueva.

Así, cada miércoles, la Sala Pablo Picasso se llena de encanto de la mano de Pato Witis, Juan Alvarez Prado, Julian Rubino, Jerónimo Dodds, Guadalupe Devoto, Mariano Botindari, Gonzalo García Gualtieri, Alejo Caride, Martin Bergman, Bautista Alegre, Violeta Dieguez y Caro Ibarra.

The old man and the old moon, teatro musical en el Paseo La Plaza Foto: Instagram theoldmanandtheoldmoon.arg

The old man and the old moon, teatro musical en el Paseo La Plaza Foto: Instagram theoldmanandtheoldmoon.arg

De USA con amor

La trama de The Old Man and The Old Moon cuenta la historia de un hombre cuya tarea es cuidar a la luna cada noche. Pero cuando su esposa decide partir en busca de algo que la llama, aunque no tiene muy en claro qué es, él deja atrás el mundo que conoce para ir en su búsqueda. Se embarca en una aventura que lo aleja de la seguridad que conoce para embarcarse a navegar el mar, aunque le teme; conocer gente nueva, hacer cosas que nunca habría hecho en su vida cotidiana y hasta hacerse pasar por otro con tal de encontrar a su amada.

"The Old Man and The Old Moon", una fábula preciosa en el teatro. Foto: Kevin Melgar Prensa

Esa travesía se convierte en una experiencia profundamente humana, mientras el espectador recibe una sorpresa tras otra. Hay que aclarar que, aunque el título está en inglés, la obra está hecha completamente en castellano, basada en una propuesta escrita, musicalizada y creada por la compañía estadounidense PigPen Theatre Company. En la Argentina, la puesta tiene dirección musical de Nacho Pelaezz y Sebastián Aldea Dávila, quienes aprovecharon las habilidades de los actores para sumar la ejecución de instrumentos a sus voces.

Pepito Cibrian recomienda la obra teatral musical The old man and the old moon Video: Instagram.com/theoldmanandtheoldmoon.arg

Sombras chinescas

Son bastantes en el escenario para crear todos los personajes que componen la fábula y hasta hacen sombras chinescas (diseñadas por Milagros Semenzato) para representar las situaciones, una verdadera delicia que amplía la edad del público que los va a ver los miércoles a las 20.

"The Old Man and The Old Moon", una fábula preciosa en el teatro. Foto: Kevin Melgar Prensa

Están todos tan bien que ayudan a que la magia del teatro sea verdad y nos hacen creer que están en un barco, en un globo aerostático o en una larguísima escalera que llega hasta la luna para llenarla de luz. Y el perro de la historia es increíble. Ya lo van a descubrir.

"The Old Man and The Old Moon", una fábula preciosa en el teatro. Foto: Kevin Melgar Prensa

Y vale la pena destacar la labor de la productoras debutantes Victoria Ponte y Andrea Marta Fabiano,​ de ANVY Producciones, porque son las que se animaron a traer algo nuevo a la escena porteña, apostaron por lo distinto y seguramente éste sea es el comienzo de un camino de crecimiento teatral para ellas. Porque en esta obra todo contribuye a brindar un efecto de encanto y belleza que enamora. Una entrega coral que deja al espectador con una enorme sonrisa al final.

The old man and the old moon en el Paseo La Plaza: horarios, precios y todo lo que hay que saber

Cuándo : todos los miércoles de octubre a las 20:00

Dónde : sala Pablo Picasso, Paseo La Plaza (Corrientes 1660, CABA)

Entradas: entre 44.000 y 46.000 en Descuentos con Santander y con Swiss Medical (15%) : entre 44.000 y 46.000 en Plateanet con Santander y con Swiss Medical (15%)

Elenco:

Pato Witis

Juan Alvarez Prado

Julian Rubino

Jerónimo Dodds

Guadalupe Devoto

Mariano Botindari

Gonzalo García Gualtieri

Alejo Caride

Martin Bergman

Bautista Alegre

Violeta Dieguez

Caro Ibarra

Dirección General: Susana Golletti

Asistente de Dirección: Gonzalo Ortiz

Dirección Musical: Nacho Pelaezz – Sebastián Aldea Dávila

Producción: Victoria Ponte – Andrea Marta Fabiano (ANVY Producciones)

Asistente de Producción: Jero GC

Stage Manager: Chechu Capurro

Diseño de Sombras: Milagros Semenzato

Diseño de Escenografía: Mercedes Fabiano - Ángel Tome

Diseño de Vestuario: Renata Germano

Diseño de Luces: Braian Mustafa

Redes Sociales: Mal Gusto

Prensa: Kevin Melgar