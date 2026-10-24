Su bisabuelo nació en Países Bajos en 1856, su familia dejó huella en la arquitectura argentina y él cambió su apellido en 1995: Charly García cumple 75 años

El artista, quien cumplió 75 años este 23 de octubre, tiene una inesperada historia familiar. Foto: Rolling Stone y Pengüin Libros

Charly García cumple 75 años este viernes 23 de octubre, una fecha que invita a recorrer la historia del músico que transformó el rock nacional. Su pasado familiar tiene raíces en Países Bajos, donde nació su bisabuelo en 1856, sus antepasados participaron en importantes obras de infraestructura argentina y uno de sus familiares diseñó la Torre Tanque de Mar del Plata. Décadas después, en 1995, el artista recuperó el apellido de su abuela paterna y pasó a llamarse legalmente Carlos Alberto García Lange.

El bisabuelo de Charly García que nació en Países Bajos en 1856 y llegó a la Argentina

La historia comienza el 11 de febrero de 1856, cuando nació Hendrik Merkus Lange en Wageningen, una ciudad de la provincia neerlandesa de Gelderland. Según una investigación genealógica realizada por Guillermo Carlos Delgado Jordan y publicada por Noticias La Insuperable, el bisabuelo de Charly llegó a la Argentina y adoptó el nombre de Enrique Marcos Lange.

Su profesión estaba relacionada con la ingeniería y el desarrollo de infraestructura. En 1904 integró una comisión encargada de estudiar la explotación del puerto de La Plata y en 1911, ocupaba el cargo de director de Obras Hidráulicas.

Durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, fue designado director general de Obras Públicas. Su trayectoria consolidó una tradición familiar vinculada con la ingeniería que continuaría en generaciones posteriores.

En Argentina formó una familia con Irenea del Carmen Van Domselaar Godoy, descendiente de inmigrantes neerlandeses. Entre sus hijos estuvo Maurine Lange, quien se convertiría en la abuela paterna de Charly García.

Árbol genealógico de Charly García. Foto: Diario La Capital de Mar del Plata con investigación de Matías Varela

La investigación que descubrió el parentesco de Charly García con el arquitecto de la Torre Tanque

La conexión más llamativa con la arquitectura argentina apareció gracias a una investigación realizada en Mar del Plata. En una entrevista publicada por La Capital el 13 de febrero de 2008, Charly contó que durante su infancia su familia solía veranear en esa ciudad.

También recordó una anécdota sobre su madre, que había intentado alojarse en el Torreón del Monje porque creía que un antepasado había participado en su construcción. El relato despertó la curiosidad de los responsables de la Torre Tanque, ubicada en Falucho y Mendoza.

En 2023, La Capital reconstruyó cómo María de los Ángeles Vorobey, responsable del edificio, había investigado los antecedentes familiares del músico. Tras contactar a Maurina Lange, una descendiente de la familia, logró elaborar un árbol genealógico.

Charly García de bebé con su papá. Foto: Pengüin Libros

La investigación estableció que Cornelio Lange, arquitecto de la Torre Tanque, era hermano de Maurine Lange, la abuela paterna de Charly. Por lo tanto, se trataba de su tío abuelo.

El edificio fue inaugurado el 30 de enero de 1943 y actualmente es Monumento Histórico Nacional. Según Obras Sanitarias de Mar del Plata, su construcción respondió a la necesidad de mejorar el almacenamiento y la distribución de agua potable.

La historia guarda otra coincidencia: en 1974, Sui Generis publicó Alto en la torre, una canción compuesta por Charly, aunque no existe evidencia de que estuviera inspirada en esa construcción.

Por qué Charly García cambió su apellido en 1995 y qué relación tenía con su abuela

Charly García nació el 23 de octubre de 1951 como Carlos Alberto García Moreno, hijo de Carmen Moreno y Carlos Jaime García Lange. Su padre era ingeniero, químico y matemático y estaba vinculado con la industria del mobiliario. De esa manera, la tradición científica y técnica de los Lange continuó dentro de su familia.

Sin embargo, el músico desarrolló una trayectoria completamente diferente: desde sus primeros años, mostró una notable facilidad para la música y comenzó a estudiar piano en el Conservatorio Thibaud Piazzini de Buenos Aires. En 1995, cuando tenía 43 años, decidió modificar legalmente su apellido materno y adoptar Lange, perteneciente a su abuela paterna, Maurine.

Charly García.

El episodio aparece documentado en No digas nada, la biografía escrita por Sergio Marchi, quien explicó que el cambio permitió al músico identificarse con esa rama familiar. La decisión llegó cuando Charly ya había construido una extensa trayectoria con Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán y su carrera solista.

A sus 75 años, la historia de Charly García también permite recuperar un capítulo poco conocido de su familia: desde un ingeniero nacido en Países Bajos hasta el arquitecto de un edificio emblemático de Mar del Plata. El apellido Lange, que incorporó legalmente en 1995, terminó reuniendo esas generaciones con una de las figuras centrales del rock nacional.