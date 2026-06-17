Del Indio Solari y Soda Stereo, a la pizza napolitana: el local donde se puede comer por $30.000 y que fue cuna del rock nacional de los ’80

Orno Pizzería Cantina. Foto: Orno

Hay lugares que tienen una historia que se pierde en el tiempo mientras que otros son capaces de revalorizarla para encontrarle una nueva vida. Eso es lo que pasó con el reducto que en los ’80 convocó a la flor y plana del rock nacional en el regreso de la democracia y hoy fue revalorizado como una pizzería gourmet. Así las historias de La Esquina del Sol y Orno están entrelazadas por un edificio en común que sigue concitando la atención del público.

En la intersección de Guatemala y Gurruchaga, en pleno Palermo (y frente a Don Julio), funcionó un pub creado por Gustavo De Rosa a comienzos de 1983, en coincidencia con los últimos meses de la dictadura y en la antesala del regreso democrático. El local ocupaba una antigua casa de 1800, con paredes pintadas de rosa, pisos de ladrillo y un armado rústico que combinaba mesas de pino, sillas de paja y una barra sencilla.

Abrió como un café concert con programación variada sin mucho éxito hasta que Charlie García conoció el lugar y decidió presentarse con el seudónimo de “Giovanni y los de Plástico”. Pero los periodistas especializados y los colegas fueron a verlo, y el lugar se ubicó dentro del circuito porteño.

El Indio Solari en La Esquina del Sol. Foto: Instagram.

Por su pequeño escenario pasaron Soda Stereo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Sumo, Los Abuelos de la Nada, Fito Páez, Los Fabulosos Cadillacs, Claudia Puyó, David Lebón, Los Twist y muchas otras bandas centrales en la historia del rock nacional.

Lo sorprendente es que La Esquina del Sol apenas estuvo abierta un año y medio, sin embargo se constituyó en un lugar importante para la movida musical que llegó con la Guerra de Malvinas (cuando se prohibieron las canciones en inglés) y el exitoso resurgimiento del rock nacional.

Del Indio Solari y Soda Stereo, a la pizza napolitana

En la misma esquina de Guatemala y Gurruchaga funciona la pizzería y cantina Orno, un local que conserva la fachada original y que se integró al circuito gastronómico de Palermo. El salón fue completamente remodelado y luce una cúpula de vidrio que aporta amplitud, estampada con los grafittiys de Diego Roa que acercan ese pasado rockero. El mismo que se recuperó en abril de 2025 cuando se hizo un homenaje a La Esquina del Sol, con invitados, música en vivo y la colocación de una placa que recuerda al antiguo pub con una frase contundente: “Aquí se gestó la esencia del rock argentino de los años ’80”.

Orno Pizzería Cantina. Foto: Pato Daniele

En el amplio salón la figura principal es el horno que, con la hipnosis de su fuego, esperas las pizzas napolitanas y en versión Detroit (gordas, casi al molde) para ser cocinadas y presentadas a los casi 60 cubiertos que tienen el lugar. Hay una muy especial, la Pumpkin, que lleva zapallo y muzzarella Fiori di Latte, sabrosa y con un gusto medio dulzón. Todas las verduras de la huerta propia. La masa que lleva 24 horas de fermentación en frío, tal como les enseñó el maestro Pizzaiolo Néstor Gattorna: base finita, y borde amplio y esponjoso.

Pastas y postres riquísimos

También hacen unas pastas caseras deliciosas como los spaghetti pura yema o los gnocchi de ricotta, acompañados por salsas que ganan protagonismo. La responsable de la carta es Cons Cerezo (foto abajo), reconocida por su enfoque en la cocina de estación, los fermentos y las cocciones al fuego.

Orno Pizzería Cantina. Foto: Orno

Tienen promos de pizza + birra o pasta + copa de vino por $ 30.000. Hay que probar las aceitunas marinadas con cítricos y los faina sticks que llegan con salda de tomate y pesto.

Si bien la carta es corta, incluyen postres, entre los que se destaca el dúo de tiramisú en copa (con amarettis crocantes en lugar de vainillas) que se presenta con un martini de café como acompañamiento (los dos por $ 15.000, foto abajo). No sólo es original, también es espectacular! Y ofrecen tragos de autor creados por Flavia Arroyo.

Orno Pizzería Cantina. Foto: Orno

Además hay que decir que el personal es muy amable y servicial, y que en la terraza, rodeando al domo rectangular del techo, hay un bar al aire libre donde también se puede comer. Se llama La Cima de Orno. Todo tiene un aire a rock por su toque de informalidad. Pero en el fondo, es muy gourmet y accesible. Y todo este cambio de la carta arrancó apenas en enero de este año.

El consumo promedio por persona, con bebida, ronda los $ 38.000. Dirección: Guatemala 4701, esquina Gurruchaga, CABA. Horario: miércoles a domingo de 12 a 16 y todos los días de 19 a 00. Instagram: @orno.pizzeria.cantina