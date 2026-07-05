La esquina secreta de Charly García y Nito Mestre: la historia detrás de la foto de Vida, el disco que cambió al rock argentino

La tapa y contratapa de Vida, el primer disco de Sui Generis Foto: Wikipedia

Hay fotos que no necesitan explicar demasiado para volverse eternas. La imagen de Charly García y Nito Mestre en la tapa y contratapa de Vida, el álbum debut de Sui Generis, pertenece a esa categoría: dos jóvenes, una calle porteña, una escena aparentemente simple y, detrás, el nacimiento de una sensibilidad que terminaría marcando a generaciones.

La foto fue tomada en Vidt 1955, Palermo, cerca de donde vivía Charly García. No fue una locación elegida al azar: esa cuadra condensaba una Buenos Aires íntima, residencial, todavía lejos de la postal turística que años después convertiría a Palermo en uno de los barrios más buscados de la Ciudad. Allí, entre veredas tranquilas, fachadas de época y una atmósfera barrial, quedó congelado el comienzo visual de una historia clave del rock nacional.

Vidt 1955: la calle porteña donde nació una imagen histórica

La calle Vidt es una de las más curiosas de Palermo: corta, silenciosa y con un nombre que muchos porteños todavía dudan cómo pronunciar. Se extiende entre Soler y Arenales, cruza avenida Santa Fe y conserva un aire residencial que la diferencia del movimiento intenso de la zona. Su nombre homenajea a Jorge Enrique Vidt, militar vinculado a las guerras de la Independencia y a las fuerzas de Martín Miguel de Güemes.

Vidt, ¿por qué se llama así? Foto: Palermonline

Ese dato urbano suma una capa inesperada a la tapa de Vida: la imagen no solo retrata a dos músicos jóvenes antes de la fama masiva, sino también a una Buenos Aires con memoria propia. Palermo, barrio de enorme peso cultural y urbano, es oficialmente uno de los 48 barrios de la Ciudad y se caracteriza por su mezcla de zonas residenciales, espacios verdes, vida cultural y polos gastronómicos.

En ese contexto, Vidt 1955 funciona casi como una cápsula del tiempo. La foto de Charly y Nito no muestra grandes gestos ni escenografía de estudio: muestra una calle real, cercana, cotidiana. Y tal vez por eso sigue funcionando más de cinco décadas después.

Eric Cato, Jorge Álvarez y una tapa que Nito Mestre no quería

La imagen fue tomada por el fotógrafo Eric Cato, nacido en Estados Unidos, a pedido de Jorge Álvarez, productor fundamental para la historia del rock argentino. En los créditos técnicos del disco figura Álvarez como productor y también aparecen las fotos atribuidas a Eric Cato, mientras que el diseño de tapa se asocia al propio Álvarez.

Qué opinaba Nito Mestre de la tapa del disco Vida. Video: TikTok @ssantinok

Según contó Nito Mestre, al principio la tapa no le gustó. El dato resulta fascinante porque, con el tiempo, esa imagen terminó convertida en una de las postales más reconocibles de Sui Generis. Lo que en un primer momento pudo parecer una elección austera o demasiado simple terminó siendo parte esencial del lenguaje del disco: inocencia, calle, juventud y una melancolía urbana difícil de fabricar.

Vida, el álbum que empezó todo para Sui Generis

Vida fue el primer álbum de estudio de Sui Generis, el dúo integrado por Charly García y Nito Mestre. Fue editado por Talent/Microfón y producido por Jorge Álvarez, después de un largo recorrido del grupo buscando una oportunidad discográfica.

El disco incluyó canciones que se volverían parte del cancionero argentino, como “Canción para mi muerte”, “Necesito”, “Dime quién me lo robó”, “Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris”, “Mariel y el capitán” y “Quizás, porque”.

Esconden una historia porteña: la imagen fue tomada en Palermo Foto: Instagram @discosyvinilostalca

La formación central tenía a Charly en piano, guitarra y voz, y a Nito en guitarra, flauta y voz. Además, el álbum contó con músicos invitados de peso como Alejandro Medina, Claudio Gabis, Jorge Pinchevsky y Francisco Pratti, nombres asociados a una escena de rock argentino que estaba en plena expansión.

Por qué esa foto sigue siendo tan poderosa

La tapa de Vida funciona porque no intenta ser monumental. No hay poses grandilocuentes ni una estética pensada para fabricar leyenda. Justamente ahí está su fuerza: Charly García y Nito Mestre aparecen como dos chicos de Buenos Aires a punto de decir algo enorme sin saber todavía hasta dónde llegaría esa voz.

La foto fue sacada muy cerca del mundo cotidiano de Charly García Foto: Instagram @discosyvinilostalca

La elección de Vidt 1955 le dio a la imagen una cualidad casi documental. Era Palermo, era la calle, era el entorno de Charly, era el comienzo. La tapa y la contratapa dialogan con el espíritu del disco: canciones sensibles, preguntas existenciales, adolescencia, amistad, muerte, amor y una manera nueva de contar la vida cotidiana desde el rock.

Con el paso del tiempo, aquella foto que Nito Mestre miró con dudas se transformó en una pieza de memoria cultural. Hoy, Vidt 1955 no es solo una dirección: es un punto secreto del mapa emocional del rock argentino.

La historia detrás de una imagen que ya es patrimonio sentimental

Más de cincuenta años después, Vida sigue escuchándose como el inicio de algo irrepetible. Y su tapa, tomada por Eric Cato por encargo de Jorge Álvarez, conserva el misterio de las grandes imágenes: parece sencilla, pero guarda una época entera.

En esa cuadra de Palermo, Charly García y Nito Mestre quedaron unidos para siempre a una foto que no solo presentó un disco: presentó una generación.