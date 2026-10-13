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Galatasaray vs. Barcelona EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Galatasaray y Barcelona por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada de Galatasaray vs Barcelona por la Champions League.
Galatasaray vs Barcelona por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Galatasaray recibe a Barcelona por Champions League 2026-2027, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Rams Park y el pitazo inicial se escuchará a las 16:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Galatasaray vs Barcelona por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

17´ Saque de arco para Galatasaray

Desde el fondo la pone en juego Ugurcan Cakir.

17´ ¡Tiro desviado de Barcelona!

Disparo de Fermín López y el remate se va afuera.

15´ ¡Barcelona se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Anthony Gordon fue bloqueado por Ugurcan Cakir.

15´ Saque de arco para Galatasaray

Desde el fondo la pone en juego Ismail Jakobs.

13´ Fuera de juego en Galatasaray

Posición adelantada de Victor Osimhen.

12´ Saque de arco para Galatasaray

Desde el fondo la pone en juego Ugurcan Cakir.

11´ ¡Tiro desviado de Barcelona!

Disparo de Lamine Yamal y el remate se va afuera.

9´ Fuera de juego en Barcelona

Posición adelantada de Fermín López.

8´ Fuera de juego en Galatasaray

Posición adelantada de Victor Osimhen.

5´ Fuera de juego en Barcelona

Posición adelantada de Dani Olmo.

1´ Saque de arco para Galatasaray

Desde el fondo la pone en juego Ugurcan Cakir.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Rams Park, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Galatasaray y Barcelona por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Marco Guida.

Formación confirmada de Galatasaray

Titulares

  • (1) Ugurcan Cakir
  • (17) Eren Elmali
  • (4) Ismail Jakobs
  • (99) Mario Lemina
  • (6) Dávinson Sánchez
  • (11) Yunus Akgün
  • (83) Aleksei Batrakov
  • (27) Rafael Leão
  • (34) Lucas Torreira
  • (53) Baris Yilmaz
  • (45) Victor Osimhen

Suplentes

  • (70) Enes Büyük
  • (24) Jankat Yilmaz
  • (42) Abdulkerim Bardakci
  • (3) El Chadaille Bitshiabu
  • (7) Rolland Sallai
  • (8) Gabriel Sara
  • (20) Ilkay Gündogan
  • (73) Berat Lus
  • (74) Renato Nhaga
  • (10) Leroy Sane
  • (18) Lesley Ugochukwu
  • (21) Deniz Gül

Entrenador: Okan Buruk

Formación confirmada de Barcelona

Titulares

  • (1) Joan García
  • (2) João Cancelo
  • (5) Pau Cubarsi
  • (24) Eric García
  • (18) Gerard Martín
  • (8) Pedri
  • (16) Rodri
  • (7) Fermín López
  • (17) Anthony Gordon
  • (10) Lamine Yamal
  • (20) Dani Olmo

Suplentes

  • (25) Dominik Livakovic
  • (13) Wojciech Szczesny
  • (3) Alejandro Balde
  • (12) Xavi Espart
  • (23) Jules Koundé
  • (22) Marc Bernal
  • (4) Brian Fariñas
  • (6) Gavi
  • (14) Karim Adeyemi
  • (9) Gabriel Jesús
  • (29) Hamza Abdelkarim

Entrenador: Hans Flick

Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

¿Quién transmite el partido de Galatasaray y Barcelona?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Galatasaray vs. Barcelona por la Champions League 2026-2027.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Galatasaray recibe a Barcelona en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

GalatasarayBarcelona de EcuadorChampions LeagueFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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