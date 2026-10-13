Galatasaray vs. Barcelona EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Galatasaray vs Barcelona por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
17´ Saque de arco para Galatasaray
Desde el fondo la pone en juego Ugurcan Cakir.
17´ ¡Tiro desviado de Barcelona!
Disparo de Fermín López y el remate se va afuera.
15´ ¡Barcelona se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Anthony Gordon fue bloqueado por Ugurcan Cakir.
15´ Saque de arco para Galatasaray
Desde el fondo la pone en juego Ismail Jakobs.
13´ Fuera de juego en Galatasaray
Posición adelantada de Victor Osimhen.
12´ Saque de arco para Galatasaray
Desde el fondo la pone en juego Ugurcan Cakir.
11´ ¡Tiro desviado de Barcelona!
Disparo de Lamine Yamal y el remate se va afuera.
9´ Fuera de juego en Barcelona
Posición adelantada de Fermín López.
8´ Fuera de juego en Galatasaray
Posición adelantada de Victor Osimhen.
5´ Fuera de juego en Barcelona
Posición adelantada de Dani Olmo.
1´ Saque de arco para Galatasaray
Desde el fondo la pone en juego Ugurcan Cakir.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Rams Park, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Galatasaray y Barcelona por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Marco Guida.
Formación confirmada de Galatasaray
Titulares
- (1) Ugurcan Cakir
- (17) Eren Elmali
- (4) Ismail Jakobs
- (99) Mario Lemina
- (6) Dávinson Sánchez
- (11) Yunus Akgün
- (83) Aleksei Batrakov
- (27) Rafael Leão
- (34) Lucas Torreira
- (53) Baris Yilmaz
- (45) Victor Osimhen
Suplentes
- (70) Enes Büyük
- (24) Jankat Yilmaz
- (42) Abdulkerim Bardakci
- (3) El Chadaille Bitshiabu
- (7) Rolland Sallai
- (8) Gabriel Sara
- (20) Ilkay Gündogan
- (73) Berat Lus
- (74) Renato Nhaga
- (10) Leroy Sane
- (18) Lesley Ugochukwu
- (21) Deniz Gül
Entrenador: Okan Buruk
Formación confirmada de Barcelona
Titulares
- (1) Joan García
- (2) João Cancelo
- (5) Pau Cubarsi
- (24) Eric García
- (18) Gerard Martín
- (8) Pedri
- (16) Rodri
- (7) Fermín López
- (17) Anthony Gordon
- (10) Lamine Yamal
- (20) Dani Olmo
Suplentes
- (25) Dominik Livakovic
- (13) Wojciech Szczesny
- (3) Alejandro Balde
- (12) Xavi Espart
- (23) Jules Koundé
- (22) Marc Bernal
- (4) Brian Fariñas
- (6) Gavi
- (14) Karim Adeyemi
- (9) Gabriel Jesús
- (29) Hamza Abdelkarim
Entrenador: Hans Flick
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de Galatasaray y Barcelona?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Galatasaray vs. Barcelona por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Galatasaray recibe a Barcelona en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Galatasaray vs. Barcelona:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Galatasaray y Barcelona por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.