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Galatasaray vs. Barcelona: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Galatasaray y Barcelona por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada de Galatasaray vs Barcelona por la Champions League.
Galatasaray vs Barcelona por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Galatasaray y Barcelona por la Champions League 2026-2027. El encuentro se jugará a las 16:00 en el estadio Rams Park de Estambul. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Galatasaray vs. Barcelona, por Champions League 2026-2027?

El partido se juega este Martes, 13/10/2026, a partir de las 16:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Rams Park, ubicado en Estambul.

¿Por dónde ver en vivo Galatasaray vs. Barcelona, por Champions League 2026-2027?

El encuentro entre Galatasaray y Barcelona se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Galatasaray vs. Barcelona, por Champions League 2026-2027?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro A confirmar, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

GalatasarayBarcelona de EcuadorChampions LeagueFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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