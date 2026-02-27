Sorteo de la Champions League 2026. Foto: EFE

La Champions League ya conoce todos los cruces de octavos de final, que prometen choques de alto vuelo y un candidato con el camino allanado hasta la semifinal.

La llave fuerte incluye a grandes potencias con un “nuevo clásico” europeo y la final del último Mundial de Clubes: Real Madrid y Manchester City animarán un duelo con historia reciente, mientras que el PSG y el Chelsea volverán a verse las caras.

Sorteo de la Champions League 2026. Foto: EFE

En tranto, los otros dos duelos de ese lado de la llave tienen que ver con los cruces entre el Atalanta y el Bayern Múnich.

Por último, el Galatasaray de Mauro Icardi, que viene de eliminar a la Juventus, se medirá ante el Liverpool de Alexis Mac Allister.

El candidato natural con camino allanado

El Arsenal, el súper líder de la fase de grupos con puntaje perfecto, se vio beneficiado por la fortuna del sorteo y quedó “obligado” para llegar, como mínimo, a la semifinal.

Sorteo de la Champions League 2026. Foto: EFE

Es que en octavos, el equipo de Arteta se medirá ante el Bayer Leverkusen de Equi Fernández y Exe Palacios, un equipo irregular que no atraviesa su mejor momemento en la Bundesliga.

En caso de avanzar, los Gunners se medirán ante el vencedor de la llave entre el sorprendente Bodo Glimt y el Sporting de Lisboa.

En tanto, en la parte superior de la llave aparecen los duelos entre el Barcelona y el Newcastle y el choque entre el Atlético de Madrid de los argentinos ante el Tottenham.

Champions League, Newcastle vs. Barcelona. Foto: Action Images via Reuters

Los partidos de ida se disputarán el martes 10 y el miércoles 11 de marzo, mientras que las vueltas se jugarán el martes 17 y el miércoles 18 marzo.

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert