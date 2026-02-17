Playoffs de Champions League, Galatasaray vs Juventus. Foto: REUTERS

Galatasaray dio un paso firme hacia los octavos de final de la Champions League tras golear 5 a 2 a Juventus en el partido de ida de los playoffs en Estambul.

Gabriel Sara abrió el marcador tras capturar un balón suelto en el área, pero la reacción visitante fue inmediata: Teun Koopmeiners empató desde el saque del medio y luego firmó un doblete con un remate espectacular para el 2-1 antes del descanso.

Sin embargo, el complemento fue un vendaval local. Noa Lang, en su cuarto partido con Galatasaray, aprovechó un rebote para marcar el 2-2 e iniciar la remontada.

Davinson Sánchez, de cabeza tras un centro de Sara, anotó el 3-2 y su primer gol en la competición. La expulsión del colombiano Juan Cabal condicionó a Juventus y el dueño de casa no perdonó.

Victor Osimhen presionó en la salida y asistió para que Lang empujara el cuarto.

Ya con la visita desbordada y con Mauro Icardi en cancha, Sacha Boey selló el 5-2 definitivo tras otra intervención de Osimhen.