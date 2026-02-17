Con el ingreso de Icardi, el Galatasaray goleó a la Juventus y quedó cerca de dar el golpe en los playoffs de la Champions League
Se impuso 5 a 2 en Estambul en el partido de ida de los playoff por un lugar en los octavos de final. La revancha, el próximo miércoles 25 de febrero en Turín.
Galatasaray dio un paso firme hacia los octavos de final de la Champions League tras golear 5 a 2 a Juventus en el partido de ida de los playoffs en Estambul.
Gabriel Sara abrió el marcador tras capturar un balón suelto en el área, pero la reacción visitante fue inmediata: Teun Koopmeiners empató desde el saque del medio y luego firmó un doblete con un remate espectacular para el 2-1 antes del descanso.
Sin embargo, el complemento fue un vendaval local. Noa Lang, en su cuarto partido con Galatasaray, aprovechó un rebote para marcar el 2-2 e iniciar la remontada.
Davinson Sánchez, de cabeza tras un centro de Sara, anotó el 3-2 y su primer gol en la competición. La expulsión del colombiano Juan Cabal condicionó a Juventus y el dueño de casa no perdonó.
Victor Osimhen presionó en la salida y asistió para que Lang empujara el cuarto.
Ya con la visita desbordada y con Mauro Icardi en cancha, Sacha Boey selló el 5-2 definitivo tras otra intervención de Osimhen.