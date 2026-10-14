Roma vs. Real Madrid EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Roma vs Real Madrid por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
39´ Córner para Roma
Ejecuta el tiro de esquina Paulo Dybala.
39´ Saque de arco para Real Madrid
Desde el fondo la pone en juego Ibrahima Konaté.
33´ Córner para Real Madrid
Ejecuta el tiro de esquina Yan Diomande.
33´ ¡Real Madrid se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Yan Diomande fue bloqueado por Marten de Roon.
33´ Córner para Real Madrid
Ejecuta el tiro de esquina Yan Diomande.
31´ Saque de arco para Roma
Desde el fondo la pone en juego Pierluigi Gollini.
31´ ¡Tiro desviado de Real Madrid!
Disparo de Marc Cucurella y el remate se va afuera.
24´ Gooool de Real Madrid
Kylian Mbappé marca para Real Madrid.
23´ ¡Roma se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Donyell Malen fue bloqueado por Antonio Rüdiger.
22´ ¡Roma se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Donyell Malen fue bloqueado por Thibaut Courtois.
19´ Gooool de Roma
Marten de Roon marca para Roma.
17´ Fuera de juego en Real Madrid
Posición adelantada de Jude Bellingham.
17´ Córner para Real Madrid
Ejecuta el tiro de esquina Yan Diomande.
16´ Cambio en Roma
Entra Niccolò Pisilli y sale Manu Koné.
12´ Saque de arco para Roma
Desde el fondo la pone en juego Mario Hermoso.
12´ ¡Tiro desviado de Real Madrid!
Disparo de Yan Diomande y el remate se va afuera.
11´ Saque de arco para Real Madrid
Desde el fondo la pone en juego Thibaut Courtois.
11´ ¡Tiro desviado de Roma!
Disparo de Paulo Dybala y el remate se va afuera.
9´ Saque de arco para Roma
Desde el fondo la pone en juego Mario Hermoso.
4´ ¡Roma se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matías Soulé fue bloqueado por Thibaut Courtois.
3´ Córner para Roma
Ejecuta el tiro de esquina Paulo Dybala.
3´ ¡Roma se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Mario Hermoso fue bloqueado por Thibaut Courtois.
3´ Córner para Roma
Ejecuta el tiro de esquina Paulo Dybala.
1´ Saque de arco para Real Madrid
Desde el fondo la pone en juego Thibaut Courtois.
0´ ¡Tiro desviado de Roma!
Disparo de Matías Soulé y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Stadio Olimpico, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Roma y Real Madrid por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por François Letexier.
Formación confirmada de Roma
Titulares
- (95) Pierluigi Gollini
- (22) Mario Hermoso
- (23) Gianluca Mancini
- (5) Evan N´Dicka
- (15) Marten de Roon
- (43) Wesley França
- (17) Manu Koné
- (20) Nahuel Molina
- (18) Matías Soulé
- (21) Paulo Dybala
- (14) Donyell Malen
Suplentes
- (70) Giorgio De Marzi
- (32) Devis Vásquez
- (26) Leonardo Balerdi
- (87) Daniele Ghilardi
- (3) Konstantinos Koulierakis
- (77) Emanuele Lulli
- (2) Devyne Rensch
- (7) Lorenzo Pellegrini
- (61) Niccolò Pisilli
- (9) Santiago Castro
- (86) Rodrigo Mora
Entrenador: Gian Piero Gasperini
Formación confirmada de Real Madrid
Titulares
- (1) Thibaut Courtois
- (17) Marc Cucurella
- (24) Denzel Dumfries
- (16) Ibrahima Konaté
- (22) Antonio Rüdiger
- (5) Jude Bellingham
- (25) Yan Diomande
- (7) Vinicius Júnior
- (14) Aurélien Tchouaméni
- (8) Federico Valverde
- (10) Kylian Mbappé
Suplentes
- (13) Andriy Lunin
- (26) Sergio Mestre
- (12) Trent Alexander-Arnold
- (18) Álvaro Carreras
- (4) Dean Huijsen
- (6) Eduardo Camavinga
- (20) Bernardo Silva
- (15) Arda Güler
- (27) Thiago Pitarch
- (21) Brahim Díaz
- (19) Carlos Espí
- (9) Endrick
Entrenador: José Mourinho
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de Roma y Real Madrid?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Roma vs. Real Madrid por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Roma recibe a Real Madrid en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
El Papa León XIV realizó ejercicios de fisioterapia tras la operación por cáncer de pulmón:el parte médico del Vaticano
En su mensaje, el Pontífice destacó la importancia del matrimonio, la fe y los vínculos familiares en un texto leído por el cardenal Luis Antonio Tagle.
Antes de ser cantante, Julio Iglesias soñaba con ser futbolista:fue arquero en el Real Madrid hasta que un accidente cambió sus planes
Previo a convertirse en uno de los cantantes españoles más reconocidos del mundo, Julio Iglesias defendía el arco de las divisiones juveniles del Real Madrid. Su sueño era llegar al fútbol profesional, pero un problema de salud que lo mantuvo alejado de las canchas terminó cambiando el rumbo de su vida.
Roma vs. Real Madrid:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Roma y Real Madrid por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.