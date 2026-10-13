Antes de ser cantante, Julio Iglesias soñaba con ser futbolista: fue arquero en el Real Madrid hasta que un accidente cambió sus planes

Antes de convertirse en una estrella internacional de la música, Julio Iglesias soñaba con ser futbolista y defendía el arco de las inferiores del Real Madrid. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Hoy, el nombre de Julio Iglesias está asociado a canciones románticas, conciertos multitudinarios y una trayectoria artística que atravesó generaciones. Sin embargo, antes de alcanzar la fama internacional, el español tenía una pasión muy distinta: el fútbol.

Durante su adolescencia, llegó a integrar las categorías inferiores del Real Madrid, uno de los clubes más importantes de Europa. Allí se desempeñaba como arquero y aspiraba a convertirse en futbolista profesional, mientras continuaba con sus estudios de Derecho.

Julio Iglesias integró las categorías juveniles del Real Madrid durante su adolescencia, pero un accidente automovilístico cambió el rumbo de su vida y lo alejó del fútbol. Foto: RTVE,

Su historia deportiva se desarrolló en una época especialmente significativa para el conjunto madrileño, que contaba con figuras como Alfredo Di Stéfano y Francisco Gento, pero cuando todavía era joven, un episodio inesperado alteró sus planes. Los problemas físicos que atravesó lo obligaron a abandonar su proyecto futbolístico y durante la recuperación, encontró en la música una nueva vocación.

Julio Iglesias fue arquero del Real Madrid antes de convertirse en cantante

Nacido el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, Julio José Iglesias de la Cueva comenzó a interesarse por el fútbol desde muy joven. Su desempeño como arquero le permitió acceder a las divisiones juveniles del Real Madrid, donde recibió formación deportiva y llegó a compartir entrenamientos con otros jugadores de la institución.

Según el fragmento de “Julio Iglesias. La biografía”, publicado por Penguin Random House, el futuro cantante obtuvo su licencia como futbolista del Juvenil B del Real Madrid el 12 de noviembre de 1959, cuando tenía apenas 16 años.

La misma publicación señala que entrenaba varios días por semana en las instalaciones del club, mientras su familia insistía en que no descuidara su educación. Su incorporación al equipo juvenil no fue simplemente una afición de adolescente.

Mucho antes de conquistar escenarios alrededor del mundo, Julio Iglesias entrenaba como arquero en el Real Madrid y aspiraba a desarrollar una carrera como futbolista profesional. Foto: DAZN.com.

Julio formaba parte de la estructura deportiva del club y tenía la posibilidad de desarrollar una carrera en el fútbol competitivo. Durante aquellos años también coincidió con jóvenes que posteriormente alcanzarían notoriedad en el primer equipo, como Manuel Velázquez y Ramón Grosso.

El joven arquero que llegó a entrenar con Alfredo Di Stéfano

Uno de los aspectos más llamativos de su pasado futbolístico es su cercanía con algunas de las grandes figuras del Real Madrid de aquella época.

De acuerdo con las reconstrucciones biográficas de su trayectoria, Iglesias llegó a compartir entrenamientos con futbolistas del primer equipo. Entre ellos estaba Alfredo Di Stéfano, uno de los nombres más importantes de la historia del club.

Incluso, el libro biográfico recoge un episodio particular: el joven arquero habría logrado atajarle un penal al delantero argentino durante una práctica. Décadas después, sus antiguos compañeros José Luis Povedano y Juan Ramón Espejo recordaron aquella etapa en la televisión española.

En 1959, con apenas 16 años, Julio Iglesias formaba parte de las divisiones juveniles del Real Madrid, sin imaginar que años después alcanzaría la fama mundial como cantante. Foto: Hola.com.

El accidente que cambió la vida de Julio Iglesias y lo alejó del fútbol

A comienzos de la década de 1960, cuando todavía soñaba con consolidarse como arquero, Julio sufrió un accidente automovilístico que marcaría un antes y un después en su vida. El coche en el que viajaba con unos amigos chocó contra unos arbustos la madrugada previa a su cumpleaños número 20.

El episodio estuvo seguido de graves problemas de movilidad y un prolongado período de recuperación. Según relató el propio cantante en una entrevista televisiva de 1979, permaneció aproximadamente un año y medio en cama y tuvo que abandonar su carrera deportiva.

De los guantes de arquero a la guitarra: cómo descubrió su vocación musical

Durante su recuperación, Julio Iglesias comenzó a desarrollar una actividad que hasta entonces no ocupaba un lugar central en su vida: la música. De acuerdo con las reconstrucciones biográficas, uno de los enfermeros que lo acompañó durante ese período, Eladio Magdaleno, le facilitó una guitarra para ayudarlo a mantenerse ocupado y ejercitar las manos.

Julio Iglesias con su guitarra durante el festival que ganó con La vida sigue igual. Foto: RTVE.

A partir de ese instrumento, empezó a explorar melodías y composiciones propias, mientras atravesaba un proceso de rehabilitación que se extendió durante meses. Lo que inicialmente apareció como una forma de sobrellevar la inmovilidad terminó convirtiéndose en una nueva posibilidad profesional.

Sin embargo, su transformación en cantante no ocurrió de manera inmediata. Todavía tendría que desarrollar sus habilidades musicales, encontrar oportunidades para presentar sus composiciones y abrirse camino en una industria completamente diferente de la que había imaginado.

En 1968 ganó el Festival de Benidorm y comenzó su carrera como cantante

El gran punto de inflexión de su nueva trayectoria llegó el 17 de julio de 1968, cuando Julio Iglesias ganó el Festival Internacional de la Canción de Benidorm con “La vida sigue igual”, una composición que se convertiría en una de las primeras canciones emblemáticas de su repertorio.

La victoria significó el comienzo de su proyección profesional y abrió las puertas de una carrera musical que rápidamente trascendió España. Según la información publicada por Sony Music en el sitio oficial del artista, apenas tres años después de aquel triunfo, en 1971, Iglesias ya grababa canciones en distintos idiomas, una estrategia que contribuiría a su expansión internacional.

Con el paso de las décadas, su repertorio incorporó éxitos como Hey!, Me olvidé de vivir, De niña a mujer y Abrázame, que lo consolidaron como una de las grandes figuras de la canción romántica. Su carrera alcanzó una dimensión que difícilmente hubiera imaginado cuando entrenaba en las categorías inferiores del Real Madrid.

El fútbol fue la primera gran pasión de Julio Iglesias: jugó como arquero en las inferiores del Real Madrid hasta que sus problemas de salud lo llevaron a descubrir una nueva vocación en la música. Foto: REUTERS

Su historia reúne dos trayectorias aparentemente distantes: la de un joven arquero que aspiraba a jugar en uno de los clubes más importantes del mundo y la de un músico que terminaría construyendo una carrera internacional.

Más de seis décadas después de sus primeros entrenamientos en el club madrileño, aquel pasado deportivo continúa siendo uno de los capítulos menos conocidos de su biografía.