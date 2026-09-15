Platense vs. Fluminense EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Platense vs Fluminense por la Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Ciudad de Vicente López, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Platense y Fluminense por la Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Cristián Garay.
Formación confirmada de Platense
Titulares
- (30) Juan Pablo Cozzani
- (4) Agustín Lagos
- (34) Mateo Mendia
- (25) Juan Ignacio Saborido
- (13) Ignacio Vázquez
- (24) Martín Barrios
- (26) Pablo Ferreira
- (7) Guido Mainero
- (18) Bautista Merlini
- (43) Nicolás Retamar
- (79) Bruno Sepúlveda
Suplentes
- (22) Nicolás Sumavil
- (38) Celias Ingenthron
- (6) Eugenio Raggio
- (3) Tomás Silva
- (15) Maximiliano Amarfil
- (5) Iván Gómez
- (10) Franco Zapiola
- (33) Juan Gauto
- (99) Gonzalo Lencina
- (11) Nicolás López
- (21) Augusto Lotti
- (16) Gastón Togni
Entrenador: Martín Palermo
Formación confirmada de Fluminense
Titulares
- (1) Fábio
- (3) Thiago Silva
- (29) Julian Millan
- (23) Guga
- (6) Renê
- (17) Agustín Canobbio
- (10) Paulo Ganso
- (8) Mattheus Martinelli
- (35) Hércules
- (30) Yeferson Soteldo
- (7) Hulk
Suplentes
- (27) Marcelo Pitaluga
- (13) Guilherme Arana
- (2) Samuel Xavier
- (21) Igor Rabello
- (44) Jemmes
- (32) Luciano Acosta
- (46) Julio Fidelis
- (94) Otávio Santos
- (11) Jefferson Savarino
- (19) Rodrigo Castillo
- (90) Kevin Serna
- (28) Riquelme Felipe
Entrenador: Marcão
Así va la tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026.
¿Quién transmite el partido de Platense y Fluminense?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Platense vs. Fluminense por la Copa Libertadores 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Platense recibe a Fluminense en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Platense vs. Fluminense:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Platense y Fluminense por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.