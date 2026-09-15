comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Platense vs. Fluminense EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Sigue en directo el partido entre Platense y Fluminense por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Platense vs Fluminense por la Copa Libertadores.
Platense vs Fluminense por la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Platense y Fluminense válido por Copa Libertadores 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Ciudad de Vicente López de Vicente López.

Platense vs Fluminense por la Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Ciudad de Vicente López, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Platense y Fluminense por la Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Cristián Garay.

Formación confirmada de Platense

Titulares

  • (30) Juan Pablo Cozzani
  • (4) Agustín Lagos
  • (34) Mateo Mendia
  • (25) Juan Ignacio Saborido
  • (13) Ignacio Vázquez
  • (24) Martín Barrios
  • (26) Pablo Ferreira
  • (7) Guido Mainero
  • (18) Bautista Merlini
  • (43) Nicolás Retamar
  • (79) Bruno Sepúlveda

Suplentes

  • (22) Nicolás Sumavil
  • (38) Celias Ingenthron
  • (6) Eugenio Raggio
  • (3) Tomás Silva
  • (15) Maximiliano Amarfil
  • (5) Iván Gómez
  • (10) Franco Zapiola
  • (33) Juan Gauto
  • (99) Gonzalo Lencina
  • (11) Nicolás López
  • (21) Augusto Lotti
  • (16) Gastón Togni

Entrenador: Martín Palermo

Formación confirmada de Fluminense

Titulares

  • (1) Fábio
  • (3) Thiago Silva
  • (29) Julian Millan
  • (23) Guga
  • (6) Renê
  • (17) Agustín Canobbio
  • (10) Paulo Ganso
  • (8) Mattheus Martinelli
  • (35) Hércules
  • (30) Yeferson Soteldo
  • (7) Hulk

Suplentes

  • (27) Marcelo Pitaluga
  • (13) Guilherme Arana
  • (2) Samuel Xavier
  • (21) Igor Rabello
  • (44) Jemmes
  • (32) Luciano Acosta
  • (46) Julio Fidelis
  • (94) Otávio Santos
  • (11) Jefferson Savarino
  • (19) Rodrigo Castillo
  • (90) Kevin Serna
  • (28) Riquelme Felipe

Entrenador: Marcão

Así va la tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026.

¿Quién transmite el partido de Platense y Fluminense?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Platense vs. Fluminense por la Copa Libertadores 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Platense recibe a Fluminense en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

PlatenseFluminenseCopa LibertadoresFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Dep. Riestra vs. Lanús:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Dep. Riestra vs. Lanús: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Malvinas:cómo es la contundente guía legal de Gran Bretaña para proteger a empresas petroleras y pesqueras

Malvinas: cómo es la contundente guía legal de Gran Bretaña para proteger a empresas petroleras y pesqueras

Presupuesto 2027:el Gobierno proyecta 4% de crecimiento, 21,1% de inflación y un dólar promedio de $1.728

Los abogados de Cristina Kirchner aseguraron que encontraron una prueba clave que podría beneficiarla en la causa Vialidad

Régimen Penal Juvenil:revocaron el fallo y la ley vuelve a estar vigente en la provincia de Buenos Aires

Economía

Polémica en la privatización de AySA:los hermanos Neuss se metieron en la pelea tras la baja de José Luis Manzano

Polémica en la privatización de AySA: los hermanos Neuss se metieron en la pelea tras la baja de José Luis Manzano

Un informe de la TV alemana advirtió que en Argentina se pierden 33 empresas por día

Presupuesto 2027:el Gobierno proyecta 4% de crecimiento, 21,1% de inflación y un dólar promedio de $1.728

Las pymes ya no podrán evitar el impuesto al cheque con este mecanismo:de qué se trata la medida del Gobierno

Internacionales

Buscan voluntarios para participar en proyectos ambientales en Argentina, Chile y Perú:incluyen hospedaje y beneficios varios

Buscan voluntarios para participar en proyectos ambientales en Argentina, Chile y Perú: incluyen hospedaje y beneficios varios

Un candidato a intendente en Paraguay prometió 24 horas de hoteles alojamiento gratis si gana las elecciones por más de 10 mil votos

El exministro venezolano Alex Saab se declaró culpable de lavado de dinero:acordó “darle información” a EEUU sobre “altos funcionarios”

Buscan voluntarios para trabajar 30 horas semanales como guía:ofrecen alojamiento gratis en un antiguo faro de San Francisco