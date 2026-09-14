Platense vs. Fluminense: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

¿A qué hora juegan Platense vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Martes, 15/09/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Ciudad de Vicente López, ubicado en Vicente López.
¿Por dónde ver en vivo Platense vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Platense y Fluminense se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Platense vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Garay Reyes, Cristián, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.