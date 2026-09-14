comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Platense vs. Fluminense: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Platense y Fluminense por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Platense vs Fluminense por la Copa Libertadores.
Platense vs Fluminense por la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cuándo y dónde ver el partido entre Platense y Fluminense por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Ciudad de Vicente López de Vicente López. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Platense vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026?

El partido se juega este Martes, 15/09/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Ciudad de Vicente López, ubicado en Vicente López.

¿Por dónde ver en vivo Platense vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre Platense y Fluminense se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Platense vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Garay Reyes, Cristián, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

PlatenseFluminenseCopa LibertadoresFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Vasco da Gama vs. Santa Fe:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

    Vasco da Gama vs. Santa Fe: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

  2. Banfield vs. Barracas Central EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

    Banfield vs. Barracas Central EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

  3. Vibrante final de partido:River le ganó 2 a 1 a Atlético Tucumán con un gol agónico de Thiago Almada

    Vibrante final de partido: River le ganó 2 a 1 a Atlético Tucumán con un gol agónico de Thiago Almada

  4. Banfield vs. Barracas Central:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Banfield vs. Barracas Central: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  5. Rosario Central no hace pie:perdió contra Gimnasia como local y profundiza su difícil presente

    Rosario Central no hace pie: perdió contra Gimnasia como local y profundiza su difícil presente
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Reclamo e indignación con Uruguay:presentaron a las Islas Malvinas con el nombre inglés en un stand británico

Reclamo e indignación con Uruguay: presentaron a las Islas Malvinas con el nombre inglés en un stand británico

Denunciaron por “contrabando pesquero” a empresas que operan en el mar argentino con licencias británicas desde Malvinas

José López y los hermanos Schoklender fueron condenados por la causa Sueños Compartidos:absolvieron a Julio de Vido

Veteranos regresaron a Malvinas, denunciaron un inusual despliegue militar y encendieron las alarmas

Economía

Paritaria bancaria:cuánto cobra un empleado inicial tras el nuevo aumento y cómo quedaron los salarios

Paritaria bancaria: cuánto cobra un empleado inicial tras el nuevo aumento y cómo quedaron los salarios

Confirmado:embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA, ARBA y AGIP en septiembre

ANSES confirmó cuándo cobran los jubilados en octubre 2026:todas las fechas por DNI

Calendario de pago Anses:quiénes cobran en la semana del 14 al 18 de septiembre

Internacionales

Escocia y el referéndum que hizo temblar al Reino Unido:la historia detrás de una independencia que todavía sigue abierta

Escocia y el referéndum que hizo temblar al Reino Unido: la historia detrás de una independencia que todavía sigue abierta

El inesperado “efecto dominó” que desató la bandera por Malvinas en el Mundial:de sacudir a Londres a revivir una rebelión histórica

Actualización de la green card:el cambio del USCIS para migrantes que llegan a EE.UU. en 2026

Opinión | Hutíes y Arabia Saudita:por qué el conflicto en Yemen beneficia a Irán