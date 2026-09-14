Platense vs. Fluminense: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Platense vs Fluminense por la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Platense y Fluminense por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Ciudad de Vicente López de Vicente López. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Platense vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Martes, 15/09/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Ciudad de Vicente López, ubicado en Vicente López.

¿Por dónde ver en vivo Platense vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Platense y Fluminense se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.