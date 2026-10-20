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MC Torque vs. Atlético Mineiro: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre MC Torque y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Portada de Montevideo City Torque vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.
Montevideo City Torque vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre MC Torque y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Centenario de Montevideo. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan MC Torque vs. Atlético Mineiro, por Copa Sudamericana 2026?

El partido se juega este Miércoles, 21/10/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Centenario, ubicado en Montevideo.

¿Por dónde ver en vivo MC Torque vs. Atlético Mineiro, por Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre MC Torque y Atlético Mineiro se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de MC Torque vs. Atlético Mineiro, por Copa Sudamericana 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Garay Reyes, Cristián, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

MC TorqueAtlético MineiroCopa SudamericanaFútbol
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

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