MC Torque vs. Atlético Mineiro: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

¿A qué hora juegan MC Torque vs. Atlético Mineiro, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Miércoles, 21/10/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Centenario, ubicado en Montevideo.
¿Por dónde ver en vivo MC Torque vs. Atlético Mineiro, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre MC Torque y Atlético Mineiro se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de MC Torque vs. Atlético Mineiro, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Garay Reyes, Cristián, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.