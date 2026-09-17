MC Torque vs. Cienciano EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy MC Torque choca ante Cienciano, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio Centenario ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.
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MC Torque vs. Cienciano:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre MC Torque y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.