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MC Torque vs. Cienciano EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Sigue en directo el partido entre MC Torque y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Montevideo City Torque vs Cienciano por la Copa Sudamericana.
Montevideo City Torque vs Cienciano por la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy MC Torque choca ante Cienciano, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio Centenario ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.

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Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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