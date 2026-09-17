MC Torque vs. Cienciano EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Montevideo City Torque vs Cienciano por la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy MC Torque choca ante Cienciano, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio Centenario ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.