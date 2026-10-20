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Vasco da Gama vs. Boca Juniors: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Vasco da Gama y Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Portada de Vasco da Gama vs Boca Juniors por la Copa Sudamericana.
Vasco da Gama vs Boca Juniors por la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Vasco da Gama y Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Jornalista Mário Filho de Río de Janeiro. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Vasco da Gama vs. Boca Juniors, por Copa Sudamericana 2026?

El partido se juega este Martes, 20/10/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Jornalista Mário Filho, ubicado en Río de Janeiro.

¿Por dónde ver en vivo Vasco da Gama vs. Boca Juniors, por Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre Vasco da Gama y Boca Juniors se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Vasco da Gama vs. Boca Juniors, por Copa Sudamericana 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Valenzuela Sáez, Jesús, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Vasco da GamaBoca JuniorsCopa SudamericanaFútbol
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

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