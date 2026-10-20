Vasco da Gama vs. Boca Juniors: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

¿A qué hora juegan Vasco da Gama vs. Boca Juniors, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Martes, 20/10/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Jornalista Mário Filho, ubicado en Río de Janeiro.
¿Por dónde ver en vivo Vasco da Gama vs. Boca Juniors, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Vasco da Gama y Boca Juniors se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Vasco da Gama vs. Boca Juniors, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Valenzuela Sáez, Jesús, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.