No tires los saquitos de té usadas: 7 ideas fáciles para reutilizarlas en casa y ahorrar dinero
Estos tips económicos y cada vez más populares ayudan a reducir residuos y aprovechar al máximo elementos que tenemos en el hogar. Los saquitos de té siempre tienen otra vida.
En tiempos donde la sustentabilidad es crucial, muchas personas optan por realizar pequeños actos cotidianos para cuidar el planeta. Uno de ellos es reciclar los saquitos de té después de usarlos. Aunque la mayoría los descarta después de la primera infusión, lo cierto es que aún conservan algunas propiedades que pueden ser útiles para el hogar e incluso para la salud.
Lejos de ser basura, las bolsitas de té usadas mantienen antioxidantes, taninos y minerales que permiten darles una segunda vida en distintas tareas del día a día. Además, reutilizarlas no solamente ayuda al medioambiente, sino que también ofrece soluciones prácticas dentro del hogar. Es una alternativa sencilla para reducir el desperdicio sin modificar la rutina ni gastar dinero.
Cuáles son las 7 formas prácticas de reutilizar las bolsitas de té
- Hacé varios tés: los saquitos de té pueden reutilizarse haciendo varias infusiones con un solo producto. Aunque menos cargados, pueden realizarse hasta tres tazas con un mismo saquito.
- Neutralizar olores: cuando están secas, funcionan como un desodorante natural. Podés colocarlas en la heladera, dentro de los zapatos o en cajones para absorber malos aromas.
- Limpiar superficies sin químicos: gracias a los taninos, ayudan a eliminar grasa y suciedad. Son ideales para limpiar vidrios, espejos o incluso algunas superficies de cocina.
- Desinflamar la piel: aplicadas frías sobre los ojos, pueden ayudar a disminuir la hinchazón y las ojeras. También generan un efecto calmante en la piel irritada.
- Potenciar tus plantas: se pueden sumar al compost o enterrar directamente en macetas. Aportan nutrientes y favorecen la salud del suelo.
- Dar brillo a muebles de madera: bolsitas de té (especialmente de té negro) pueden servir para limpiar y dar brillo a muebles de madera. Solo tenés que pasar una bolsita húmeda (fría) sobre la superficie: los taninos ayudan a realzar el color natural y a disimular pequeñas marcas o rayones.
- Quitar grasa de utensilios: dejarlas en remojo con agua caliente junto a platos o sartenes puede ayudar a despegar restos de grasa más fácilmente.