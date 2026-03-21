Té, infusión. Foto: Pixabay.

En tiempos donde la sustentabilidad es crucial, muchas personas optan por realizar pequeños actos cotidianos para cuidar el planeta. Uno de ellos es reciclar los saquitos de té después de usarlos. Aunque la mayoría los descarta después de la primera infusión, lo cierto es que aún conservan algunas propiedades que pueden ser útiles para el hogar e incluso para la salud.

Lejos de ser basura, las bolsitas de té usadas mantienen antioxidantes, taninos y minerales que permiten darles una segunda vida en distintas tareas del día a día. Además, reutilizarlas no solamente ayuda al medioambiente, sino que también ofrece soluciones prácticas dentro del hogar. Es una alternativa sencilla para reducir el desperdicio sin modificar la rutina ni gastar dinero.

Saquitos de té Foto: Grok ia

Cuáles son las 7 formas prácticas de reutilizar las bolsitas de té

Hacé varios tés: los saquitos de té pueden reutilizarse haciendo varias infusiones con un solo producto. Aunque menos cargados, pueden realizarse hasta tres tazas con un mismo saquito. Neutralizar olores: cuando están secas, funcionan como un desodorante natural. Podés colocarlas en la heladera, dentro de los zapatos o en cajones para absorber malos aromas.

Saquitos de té Foto: Grok ia