Plantas de interior. Foto: rawpixel.com / Chanikarn Thongsu

El ambiente laboral es un factor clave para la productividad, el desarrollo y el bienestar de los trabajadores. Un espacio saludable favorece un mejor desempeño en las tareas diarias y contribuye a reducir el estrés, por lo que es importante elegir una correcta decoración.

Un artículo publicado en la web de Ad Magazine elaboró una lista con cinco plantas ideales para oficinas y espacios de trabajo, no solo por su valor estético, sino también porque ayudan a mejorar la concentración y el bienestar general.

5 plantas ideales para tener en las oficinas

1. Sansevieria

Sansevierias. Foto: Freepik.

Esta planta, popularmente conocida como “lengua de suegra”, es muy resistente y tiene la capacidad de purificar el aire, lo que es fundamental en espacios que son poco ventilados o donde no hay corrientes de aire.

Son una gran alternativa para eliminar toxinas del ambiente como el formaldehído y el benceno. Además, se adaptan a diferentes condiciones de luz y no requieren demasiados cuidados.

2. Suculentas

Suculentas. Foto: Unsplash.

Son perfectas para aquellas personas que tienen una agenda ocupada y no pueden dedicar demasiado tiempo al cuidado de las plantas o regarlas con frecuencia. Gracias a su gran capacidad para almacenar agua en sus hojas, tallos y raíces, las suculentas requieren muy poco mantenimiento y pueden mantenerse saludables incluso con cuidados mínimos.

Además de ser resistentes y fáciles de cuidar, estas plantas aportan un toque moderno y elegante a cualquier espacio de trabajo. Sus formas geométricas, colores variados y tamaño compacto las convierten en una excelente opción para decorar escritorios, oficinas y ambientes interiores sin ocupar demasiado lugar.

3. Bambú de la suerte

Bambú de la suerte. Foto: Gemini IA.

Según el feng shui, esta planta es considerada un símbolo de buena fortuna, prosperidad y equilibrio, por lo que muchas personas la eligen para decorar oficinas y espacios de trabajo. Se cree que su energía ayuda a atraer armonía, éxito y estabilidad, además de generar un ambiente mucho más relajado y positivo.

Ya sea un bambú de agua o de tierra, esta planta aporta serenidad y una sensación de bienestar en el lugar donde se realizan las tareas diarias. Su presencia no solo suma un toque natural y elegante a la decoración, sino que también ayuda a crear un entorno más agradable y menos estresante.

4. Potus

Potus Peruviano. Foto: ChatGPT.

Los potus son famosos por su resistencia y capacidad para purificar el aire. Eliminan toxinas comunes y mantienen el aire fresco y saludable para los trabajadores. Además de sus aportes a la salud, esta planta aporta un toque de elegancia al espacio laboral.

5. Cactus

Cactus. Foto: Unsplash.

Estas plantas son ideales para aquellos que buscan modernizar las oficinas sin ocupar demasiado espacio. Los cactus son simples y resistentes. Además, aportan un toque de modernidad al lugar.