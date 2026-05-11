Bomber jackets, las camperas que serán furor en la temporada otoño-invierno 2026. Foto: Instagram mujerbonitamb

Con la llegada de los días fríos, las tendencias de moda empiezan a redefinir cuáles serán las indispensables prendas de la temporada. Y este otoño-invierno hay una protagonista indiscutida que desplaza a los clásicos tapados largos: las bomber jackets.

Cómodas, versátiles y cada vez más sofisticadas, estas camperas regresan renovadas y se consolidan como el nuevo comodín del guardarropa urbano. Lejos de quedar relegadas a looks deportivos o informales, las bomber actuales se reinventan con cortes más elegantes, detalles que elevan cualquier outfit y materiales premium.

Las bomber jackets regresan renovadas y se consolidan como el nuevo comodín del guardarropa urbano. Foto: Instagram mujerbonitamb

Bomber jackets: de prenda militar a tendencia clave de la moda 2026

Las bomber jackets nacieron originalmente como parte del uniforme de los pilotos de aviación militar. Su diseño corto y acolchado estaba pensado para ofrecer abrigo y libertad de movimiento dentro de las cabinas. Con el paso de las décadas, esa estética utilitaria fue adoptada por la moda urbana hasta convertirse en un clásico atemporal.

Hoy, la silueta sigue manteniendo sus rasgos distintivos: corte corto, cintura marcada, cierre frontal y estructura amplia. Sin embargo, las nuevas versiones suman texturas, colores y terminaciones que les aportan una impronta mucho más refinada.

Las bomber de gamuza marrón son el abrigo más buscado del otoño-invierno

Entre todas las reinterpretaciones que llegan este año, las bomber de gamuza en tonos marrones son las que pisan más fuerte. El detalle que marca tendencia es la incorporación de una solapa que oculta el cierre frontal, aportando una estética más limpia y elegante.

El detalle tendencia de las bomber jackets es la incorporación de una solapa que oculta el cierre frontal. Foto: Instagram mujerbonitamb

Además del marrón clásico, también ganan protagonismo las versiones en bordó, azul oscuro y verde militar, colores que se adaptan fácilmente a los tonos típicos del otoño y permiten crear combinaciones sofisticadas sin demasiado esfuerzo.

Tendencias otoño-invierno: cómo combinar las camperas bomber este año

La versatilidad es otro de los grandes atributos de esta campera. La recomendación de los especialistas en moda es equilibrar el volumen de la prenda con el resto del outfit. Por ejemplo, combinar una bomber oversized con pantalones rectos o prendas más ajustadas ayuda a mantener una silueta armónica.

La recomendación de los especialistas en moda es equilibrar el volumen de la prenda con el resto del outfit. Foto: Instagram mujerbonitamb

También funcionan muy bien con faldas midi, botas altas o pantalones sastreros, logrando un contraste entre lo casual y lo sofisticado que domina las tendencias actuales. Así, las bomber jackets dejan de ser una simple campera de invierno para convertirse en la pieza clave del guardarropa 2026.

Cómo usar una bomber jacket para elevar cualquier look básico

1- Estilo casual de día

Bomber beige oversize

Jean wide leg celeste

Remera básica blanca

Botitas de gamuza

Anteojos de sol

2- Look elegante de invierno

Bomber de cuero marrón

Pantalón sastrero negro

Polera beige ajustada

Botas de cuero

Cartera estructurada

3- Look nocturno moderno

Bomber satinada bordó

Mini falda negra con medias opacas

Top tejido ajustado

Botas altas negras

Accesorios plateados

4- Look urbano clásico

Campera bomber negra

Jean recto azul oscuro

Suéter tejido gris

Zapatillas blancas

Mochila minimalista

5- Outfit sporty chic