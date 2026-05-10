Juana Kette. Foto: TikTok

Durante varias generaciones se dijo que los jóvenes no leían, que no compraban libros, que no les interesaban. Pero se fue demostrando que eso no era así. Y las nuevas tecnologías, así como las redes sociales, les brindaron en el entorno para difundir su afición por los buenos libros. En coincidencia con la Feria del Libro que se hace en La Rural, rescatamos la información de que en TikTok se multiplican los hashtags vinculados a #BookTok y #Libros, superando los 1.500.000 de creaciones. Además, el primero alcanza más de 2.000.000.000 de visualizaciones, consolidando una comunidad activa y en expansión.

De dónde nace la tendencia

Durante años, la relación con la lectura estuvo mediada por librerías, reseñas especializadas o recomendaciones académicas. Hoy, cada vez más personas descubren qué leer en un lugar distinto: el feed de TikTok. En el marco de la 50° edición de la Feria, es esta plataforma de entretenimiento la que pone en valor el crecimiento de las búsquedas por recomendaciones de libros en la Argentina. #BookTok se convirtió en una comunidad en constante expansión que impulsa millones de contenidos y transforma la lectura en una experiencia colectiva, donde descubrir libros se convierte en conversación, recomendación y acción.

Agustina Grimm Pitch. Foto: tiktok

Es así como se volvió uno de los fenómenos culturales más relevantes, y sitúa a TikTok como un espacio donde las historias no sólo se consumen, sino que se comparten, se interpretan y se recomiendan en comunidad, impulsando una nueva forma de conectar con los libros a partir de la emoción, la identificación y la conversación.

Además esto refleja un cambio en los hábitos culturales: leer deja de ser una actividad individual para convertirse en una experiencia social. A través de reseñas, recomendaciones, reacciones y teorías, los usuarios transforman la lectura en un espacio de intercambio horizontal, donde cualquier persona puede participar, opinar y descubrir nuevas historias.

Cómo los creadores impulsan la lectura

Este crecimiento está impulsado por una comunidad diversa de creadores que cumplen distintos roles dentro del ecosistema. Algunos se especializan en recomendaciones y el descubrimiento de nuevos autores, viralizando títulos a partir de formatos ágiles y accesibles. Otros construyen comunidades desde lo emocional, compartiendo reacciones, reflexiones y experiencias de lectura que generan identificación. También existen perfiles enfocados en géneros específicos -como fantasía, romance o thriller- y creadores que aportan análisis más profundos sobre narrativa, autores y tendencias editoriales.

Almendra Veiga. Foto: TikTok

En conjunto, estos perfiles transforman la lectura en una experiencia compartida, donde el contenido no sólo informa, sino que también genera intercambio y comunidad. Uno de los aspectos más distintivos de #BookTok es la velocidad con la que surgen tendencias literarias. Libros publicados hace años vuelven a posicionarse a partir de un video viral, mientras que autores emergentes encuentran nuevas audiencias gracias a la recomendación de creadores.

Entre otros, se destacan como difusores de la lectura

@victoria.resco

@bel.sancho

@juanakette

@flordapiaggi

@luciaenpapel

@agusgrimmpitch

@almendraveiga

@mimundoentrepaginas

Además de viralizar títulos, BookTok impulsa conversaciones más amplias en torno a emociones, vínculos, identidad y experiencias generacionales, integrando la lectura a conversaciones culturales que trascienden el libro en sí. Y su impacto llega al mundo real: librerías, editoriales y ferias incorporan cada vez más este impulso virtual a la hora de tratar de entender qué buscan los lectores, a sabiendas de que los títulos que se vuelven virales pueden ganar visibilidad y demanda en muy poco tiempo.