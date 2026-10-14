Julio Cortázar, escritor: “Querer a las personas como se quiere a un gato, con su carácter y su independencia, sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo”

Julio Cortázar es uno de los escritores argentinos más reconocidos de la literatura latinoamericana. Una frase atribuida a él invita a reflexionar sobre el amor y la libertad. Foto: La Tercera.

Hay personas que llegan a nuestra vida y despiertan el deseo de compartirlo todo: los buenos momentos, las preocupaciones, los proyectos y hasta las pequeñas rutinas cotidianas. Sin embargo, querer a alguien también implica reconocer que tiene una personalidad propia, necesidades diferentes y una manera particular de relacionarse con los demás.

Esa idea aparece reflejada en una frase ampliamente atribuida al escritor argentino Julio Cortázar, que compara el amor hacia las personas con el vínculo que los seres humanos construyen con los gatos.

El amor y la independencia aparecen unidos en una reflexión atribuida a Cortázar que compara los vínculos humanos con la relación que las personas mantienen con los gatos.

La reflexión propone algo tan sencillo de expresar como difícil de practicar: aceptar a quienes queremos sin pretender que se conviertan en alguien distinto. Y, sobre todo, comprender que el cariño no tiene por qué confundirse con la posesión o el control.

La frase atribuida a Julio Cortázar que compara el amor con los gatos

La cita, difundida en artículos literarios y reflexiones sobre las relaciones humanas, comienza con una comparación que llama la atención por su sencillez: “Querer a las personas como se quiere a un gato, con su carácter y su independencia, sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo”.

Aunque estas palabras circulan asociadas al nombre de Cortázar, su origen bibliográfico preciso no está confirmado. De todos modos, la reflexión ha sido recuperada por distintos autores y publicaciones para hablar de los vínculos afectivos.

La elección del gato como protagonista de esta comparación no resulta casual. A estos animales se los suele asociar con la independencia, la curiosidad y la capacidad de establecer sus propios ritmos de interacción.

Un gato puede buscar compañía, disfrutar de las caricias y construir un vínculo cercano con las personas que lo cuidan. Pero también necesita momentos de tranquilidad y espacios donde sentirse seguro.

Los gatos y su particular personalidad sirven como metáfora para comprender la importancia de respetar los espacios, las decisiones y las diferencias de quienes queremos. Foto: Pinterest

En esa convivencia aparece una enseñanza que puede trasladarse, como metáfora, a las relaciones humanas: querer a alguien no significa decidir cómo debe ser, actuar o sentir.

Qué significa querer a una persona sin intentar cambiarla

Uno de los aspectos más interesantes de la frase es la diferencia que establece entre amar y controlar. En las relaciones de pareja, las amistades e incluso los vínculos familiares, es habitual que existan expectativas sobre el comportamiento de los demás. A veces esperamos que una persona reaccione como nosotros, comparta nuestras preferencias o demuestre cariño de una manera determinada.

Sin embargo, cada individuo tiene una historia, una personalidad y una forma de expresar sus emociones. Desde esta perspectiva, aceptar al otro significa reconocer esas diferencias sin convertirlas automáticamente en defectos que deben corregirse.

Esto no implica tolerar faltas de respeto, comportamientos dañinos o situaciones que generan sufrimiento. Tampoco significa renunciar a las necesidades personales para conservar una relación. Por el contrario, el respeto por la individualidad también requiere límites, comunicación y reciprocidad.

Querer sin intentar cambiar al otro es una de las principales enseñanzas de la frase atribuida a Julio Cortázar, que propone construir relaciones basadas en el respeto y la aceptación. Foto: Pexels

La reflexión atribuida a Cortázar puede interpretarse, entonces, como una invitación a construir vínculos en los que dos personas puedan compartir sus vidas sin perder aquello que las hace únicas.

Por qué los gatos representan la libertad y la independencia en esta reflexión

Los gatos ocupan un lugar especial en la literatura. Su comportamiento, sus movimientos silenciosos y su aparente misterio despertaron el interés de numerosos escritores.

Julio Cortázar fue uno de ellos. Su relación literaria con estos animales puede encontrarse en “Orientación de los gatos”, un cuento incluido en Queremos tanto a Glenda, publicado en 1980.

En ese relato, la presencia de un gato llamado Osiris forma parte de una historia que explora las dificultades de comprender completamente a otro ser, incluso cuando existe un vínculo cercano.

El texto fue retomado por el ensayista Ilán Semo en un artículo publicado por La Jornada en agosto de 2025, donde analiza la relación entre los gatos, la libertad y los límites del amor en el universo de Cortázar.

Esta conexión entre los animales y la literatura permite comprender por qué la comparación resulta tan sugerente. El gato no aparece simplemente como una mascota, sino como una figura que invita a pensar en el misterio de los demás: podemos acompañarlos, conocer sus costumbres y compartir experiencias, pero nunca controlar por completo su mundo interior.

El escritor argentino exploró el misterio de estos animales en relatos como Orientación de los gatos, publicado en 1980. Foto: Freepik

La enseñanza sobre el amor que deja esta frase atribuida a Cortázar

Quizás lo más significativo de esta reflexión sea que propone una forma de cariño en la que la felicidad del otro no depende de cumplir nuestras expectativas. En lugar de intentar modificar constantemente a quienes nos rodean, invita a valorar sus particularidades y a comprender que las diferencias también forman parte de los vínculos.

Esto puede aplicarse tanto a una pareja como a una amistad o una relación familiar. En todos los casos, querer a alguien supone encontrar un equilibrio entre la cercanía y el espacio personal.

La idea también permite distinguir entre acompañar y dirigir. Estar presente cuando alguien necesita apoyo no es lo mismo que tomar decisiones por esa persona. Del mismo modo, respetar su autonomía no significa desentenderse de sus sentimientos.

En definitiva, la comparación con los gatos plantea una pregunta que trasciende la literatura: ¿es posible querer profundamente a alguien sin intentar cambiar su manera de ser? La respuesta no tiene por qué ser sencilla. Pero la reflexión ofrece un punto de partida: quizás una de las expresiones más valiosas del cariño sea permitir que las personas que amamos sigan siendo ellas mismas.