En 1937, Julio Cortázar daba clases en un pueblo y escribió sobre un joven de 23 años solo en un hotel: 89 años después, el lugar es un emblemático boliche

El escritor vivió unos años allí en un hotel que hoy funciona como un emblemático local nocturno. Foto: Presente Noticias y La vizcaína

En noviembre de 1937, Julio Cortázar escribió Cumpleaños, un cuento sobre un joven de 23 años que pasaba su cumpleaños solo en un hotel de provincia mientras él mismo tenía esa edad y vivía en el Hotel La Vizcaína de Bolívar, provincia de Buenos Aires. El escritor había llegado para trabajar como profesor de Geografía y terminó dejando una huella literaria en aquella casona construida a partir de 1880 que actualmente funciona como bar, restaurante y boliche convertido en un punto de encuentro de la ciudad.

El cuento que Julio Cortázar escribió a los 23 años bajo el seudónimo Julio Denis

Antes de alcanzar reconocimiento internacional por Rayuela y Bestiario, Cortázar llegó a Bolívar en 1937 para enseñar Geografía en el Colegio Nacional. Durante su estadía, que se extendió hasta 1939, se alojó en La Vizcaína, un hotel situado en la esquina de las avenidas Almirante Brown y Sarmiento.

Durante aquellos años combinó la enseñanza con la lectura, la escritura de sus primeros relatos y su pasión por el jazz.

El escritor fue maestro en las localidades bonaerenses de Bolívar y Chivilcoy. Foto: Presente Noticias

En noviembre de aquel año escribió Cumpleaños, un relato de siete páginas mecanografiadas que firmó como Julio Denis, el seudónimo que utilizaba durante su juventud. La historia presenta a Denny, un muchacho que cumple 23 años en soledad dentro de un hotel de provincia.

La coincidencia con la vida del escritor resulta llamativa: Cortázar había cumplido esa misma edad apenas tres meses antes y residía en un establecimiento de características similares. El manuscrito permaneció inédito y fue identificado entre los documentos conservados por la familia Arias. En 2024 integró un conjunto de escritos juveniles ofrecidos en una subasta en Montevideo.

Cómo eran las tardes de Cortázar en Bolívar: jazz, mate y una habitación de hotel

La vida cotidiana del joven profesor quedó registrada en sus cartas. En una de ellas, dirigida a su amigo Eduardo Hugo Castagnino, describió su habitación amplia, un sillón giratorio que le había conseguido una empleada llamada Josefa y sus planes para pasar una tarde de sábado. “Encenderé la radio y escucharé media hora de buena música de jazz”, escribió antes de mencionar que continuaría leyendo Madame Bovary, de Gustave Flaubert.

Sin embargo, su relación con la tranquilidad del pueblo tenía matices. En otra carta, fechada el 23 de mayo de 1937, ironizó sobre la escasa actividad que encontraba en Bolívar: “Los microbios, dentro de los tubos de ensayo, deben tener mayor número de inquietudes que los habitantes de Bolívar”.

“La vida intelectual en esa época, espero y deseo que haya cambiado, era absolutamente comparable a cero, no existía, era mínima”, fue otro de los contundentes testimonios sobre sus años en Bolívar. “No me satisfacía ni mucho menos, pero me sirvió para ayudar a mi madre”, agregó Cortázar.

Entre clases, libros y música, también encontró tiempo para escribir poesía. Durante aquellos años publicó Presencia, su primer poemario, firmado igualmente como Julio Denis.

De hotel histórico a bar bailable: qué queda de La Vizcaína 89 años después

La Vizcaína comenzó a construirse en 1880 y originalmente contaba con habitaciones con baño privado, bar y restaurante. Su transformación llegó mucho después de la estadía de Cortázar.

Según reconstruyó el diario local La Mañana, la apertura de la discoteca Loft en 1990 impulsó una renovación de la vida nocturna de la avenida Brown. En ese proceso, La Vizcaína dejó de funcionar como hotel, pasó a ser un pub y posteriormente incorporó actividades bailables.

La Municipalidad realizó un homenaje frente al edificio donde funciona el actual bar-boliche y exhotel donde se hospedó Cortázar. Foto: Presente Noticias

Actualmente, la Municipalidad de Bolívar registra el establecimiento como bar y restaurante en avenida Brown 199. Además, continúa siendo escenario de fiestas: en marzo de 2026, la radio local FM 10 anunció una celebración con música de los años 80 y 90, donde se podía cenar y después quedarse a bailar.

La antigua habitación de Cortázar, que tenía un balcón hacia la avenida Brown, fue demolida durante las modificaciones del edificio. Sin embargo, parte de la fachada histórica permanece y una placa recuerda el paso del escritor, ya que la rambla situada frente al edificio también lleva su nombre.

Así funciona el local que fue el hotel donde se hospedó Cortázar. Foto: @irupesoto

La esquina conserva otro reconocimiento: el edificio fue declarado Monumento Histórico Provincial mediante la Ley 11.504 de 1993. Hoy, quienes recorren esa zona de Bolívar, encuentran un espacio gastronómico y de entretenimiento donde antes funcionaba el hotel de aquel joven profesor que llenaba sus tardes de literatura y jazz.