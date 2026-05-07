Según el mes de nacimiento, se tendrán determinadas características. Foto: Unsplash.

Una investigación de la Universidad de Columbia puso en foco un factor poco considerado al analizar la personalidad y la salud de las personas: la fecha de nacimiento. A partir del estudio de 1,7 millones de historias clínicas del Hospital Presbiteriano de Nueva York, los científicos hallaron vínculos llamativos entre el mes en que una persona nace, ciertos rasgos de carácter y la predisposición a determinadas enfermedades.

Según el mes, algunas personas serían más estrictas que otras. Foto: Freepik.

Honestidad, ¿a qué mes corresponde?

Uno de los resultados más destacados del trabajo señala que las personas nacidas en marzo tienden a ser más honestas, generosas y empáticas. Según los investigadores, también suelen mostrar una personalidad tranquila, afectuosa y con vocación de servicio. Sin embargo, el perfil no es completamente ideal: también presentan mayor tendencia a enojarse con facilidad.

Los especialistas no limitaron el estudio solo a ese mes, sino que elaboraron un mapa general de rasgos asociados a cada parte del año.

Enero, febrero y abril: ¿qué características tienen?

Quienes nacen en enero -según este estudio- suelen ser descritos como ambiciosos, disciplinados y algo reservados. En febrero predominan perfiles inteligentes y leales, aunque con cambios de humor marcados. Abril, en tanto, aparece ligado a personalidades enérgicas, impulsivas y valientes.

Mayo, junio, julio y agosto: las personalidades que se “encontraron”

A lo largo del calendario, se repiten patrones interesantes: mayo se asocia con la creatividad y la intuición; junio con la sociabilidad, aunque también con la indecisión; julio con el carisma y la imprevisibilidad; y agosto con una combinación de liderazgo, orgullo y sensibilidad.

Septiembre, octubre, noviembre y diciembre: ¿cómo son las personas nacidas en estos meses?

Hacia el final del año, septiembre destaca por la organización y la confiabilidad, mientras que octubre refleja perfiles sociables y románticos. Noviembre, por su parte, se vincula con la introspección y la creatividad, y diciembre con personas expansivas, ambiciosas y amantes de la vida social.

La risa y la simpatía también dependería del mes de nacimiento.

La salud según el mes de nacimiento

Más allá de la personalidad, el trabajo también encontró correlaciones entre el mes de nacimiento y la salud. En total, se identificaron 55 enfermedades con algún grado de asociación estadística. Entre los ejemplos más claros, se observó que quienes nacen en ciertos meses tienen mayor predisposición a afecciones respiratorias, como el asma, mientras que otros períodos del año muestran vínculos con trastornos neurológicos o problemas cardiovasculares.

En particular, los nacidos en marzo y abril presentarían un riesgo algo mayor de enfermedades cardíacas, mientras que los de noviembre tendrían más probabilidades de ser diagnosticados con trastorno por déficit de atención. En contraste, mayo aparece como el mes con menor riesgo general de padecer enfermedades, mientras que octubre concentra los niveles más altos.

Los investigadores advierten que estos resultados no determinan el destino de una persona, pero sí sugieren que factores estacionales -como la exposición solar, las infecciones durante el embarazo o cambios ambientales- podrían influir en el desarrollo a largo plazo.