La advertencia del arzobispo Jorge Lozano sobre la visita del Papa León XIV a Argentina: “Si hay que reprogramar, se reprogramará”

El monseñor habló sobre la visita del Sumo Pontífice a la Argentina tras la delicada cirugía que tuvo a raíz de un cáncer de pulmón. Foto: Pastoral Social

La salud del Papa León XIV y la evolución de su recuperación generaron preocupación en el Vaticano y abrieron interrogantes sobre su eventual viaje a la Argentina. En ese contexto, el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, brindó detalles de su último encuentro privado con el Sumo Pontífice poco antes de que fuera sometido a una operación por un cáncer de pulmón y se refirió a la visita programada a la Argentina tras la cirugía realizada.

En una entrevista con Infobae desde Roma, Lozano describió el impacto que provocó la noticia sobre la enfermedad del Papa y recordó la serenidad con la que lo encontró durante la audiencia. “Fue un shock, sin duda”, afirmó al reconstruir las primeras reacciones dentro del entorno eclesiástico.

El prelado argentino fue el último compatriota que mantuvo un encuentro privado con León XIV antes de su internación. La reunión se realizó el lunes por la mañana y se extendió durante casi media hora, en una jornada en la que el Pontífice ya había comunicado públicamente que debía someterse a una intervención quirúrgica.

El Papa León XIV fue operado de un nódulo pulmonar. Foto: REUTERS

Cómo encontró el arzobispo argentino al papa León XIV antes de la operación

Durante la audiencia, Lozano y León XIV conversaron sobre la situación de la Iglesia, las actividades pastorales en San Juan y las dificultades que atraviesan los jóvenes argentinos. También hablaron sobre los preparativos de la visita papal al país, un acontecimiento que despertaba expectativas entre los fieles.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del arzobispo fue la actitud del Pontífice al referirse a su estado de salud. Según relató, le preguntó cómo se sentía ante la operación y recibió una respuesta que reflejaba confianza en el equipo médico. “Me dijo que estaba confiado, que no tenía ninguna molestia y que confiaba en los médicos que lo estaban atendiendo”, recordó Lozano.

El arzobispo también señaló que León XIV conservaba su tono de voz habitual y presentaba buen semblante durante el encuentro. De acuerdo con su testimonio, el Papa afrontaba la situación con tranquilidad, aunque cualquier evaluación sobre su estado clínico dependía de los profesionales responsables de su atención.

Qué dijo Jorge Lozano sobre el impacto del diagnóstico de cáncer de pulmón

La noticia de la enfermedad del Papa provocó sorpresa en el ámbito eclesiástico. “Fue un shock, sin duda, pero después ya no hubo tanto revuelo”, explicó Lozano al describir cómo se vivieron las primeras horas tras conocerse la situación.

Desde Roma, el arzobispo contó que participó de una misa multitudinaria en la Plaza de San Pedro presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle. Durante la celebración se leyó una predicación que León XIV había preparado antes de su internación.

El testimonio de Lozano permitió conocer algunos detalles de los días previos a la intervención y de las conversaciones que mantuvo con el Pontífice. Sin embargo, la evolución de la enfermedad y los plazos de recuperación quedaron sujetos a las indicaciones médicas.

Papa León XIV. Foto: Reuters (Matteo Minnella)

Qué puede pasar con el viaje del papa León XIV a la Argentina

La situación sanitaria del Pontífice también abrió dudas sobre la posibilidad de concretar su visita a la Argentina. Durante la audiencia, según contó Lozano, León XIV se mostró entusiasmado con el viaje y habló de las celebraciones previstas como si el programa no fuera a sufrir modificaciones.

Uno de los acontecimientos que despertaba especial interés era una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires. “Conversamos como si todo siguiera en pie y sin modificaciones”, recordó el arzobispo. No obstante, aclaró que la realización del viaje dependerá de la recuperación del Papa y de las recomendaciones de los médicos.

En última instancia, Lozano fue contundente al plantear que la prioridad debe ser la salud del Pontífice: “Si hay que reprogramar, se reprogramará”.