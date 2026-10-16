La Universidad de Morón le entregó el título "Doctor Honoris Causa" al juez federal Jorge Rodríguez. Foto: Universidad de Morón

La Universidad de Morón otorgó el título de Doctor Honoris Causa al Dr. Jorge Rodríguez, en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional en el Poder Judicial y a su labor en el ámbito académico.

Jorge Rodríguez Video: Canal 26

La distinción destaca décadas de trabajo en la Justicia, donde se desempeñó como titular del Juzgado Federal N.º 2 de Morón, así como su compromiso con la formación universitaria en su rol de docente.

La Universidad de Morón le entregó el título "Doctor Honoris Causa" al juez federal Jorge Rodríguez. Foto: Universidad de Morón

Tras la distinción, Rodríguez expresó su profundo agradecimiento al rector de la Universidad de Morón, Dr. Héctor Norberto Porto Lemma; al decano, Pablo Navarro ( foto), a las autoridades de la institución y a toda la comunidad presente.