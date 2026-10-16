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La Universidad de Morón le entregó el título “Doctor Honoris Causa” al juez federal Jorge Rodríguez

La distinción destaca décadas de trabajo en la Justicia, donde se desempeñó como titular del Juzgado Federal N.º 2 de Morón.

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La Universidad de Morón le entregó el título "Doctor Honoris Causa" al juez federal Jorge Rodríguez.
La Universidad de Morón le entregó el título "Doctor Honoris Causa" al juez federal Jorge Rodríguez. Foto: Universidad de Morón
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La Universidad de Morón otorgó el título de Doctor Honoris Causa al Dr. Jorge Rodríguez, en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional en el Poder Judicial y a su labor en el ámbito académico.

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La distinción destaca décadas de trabajo en la Justicia, donde se desempeñó como titular del Juzgado Federal N.º 2 de Morón, así como su compromiso con la formación universitaria en su rol de docente.

La Universidad de Morón le entregó el título "Doctor Honoris Causa" al juez federal Jorge Rodríguez.
La Universidad de Morón le entregó el título "Doctor Honoris Causa" al juez federal Jorge Rodríguez. Foto: Universidad de Morón

Tras la distinción, Rodríguez expresó su profundo agradecimiento al rector de la Universidad de Morón, Dr. Héctor Norberto Porto Lemma; al decano, Pablo Navarro ( foto), a las autoridades de la institución y a toda la comunidad presente.

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