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Marcha universitaria: la UBA exigió identificar a los responsables de los incidentes y cumplir la ley de financiamiento

El vicerrector de la UBA pidió identificar a quienes protagonizaron los hechos violentos frente al Congreso. También reclamó que los incidentes no sean utilizados para desacreditar la protesta universitaria.

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Personas arrojan piedras contra la Policía en la Marcha Federal Universitaria.
Las fuerzas de seguridad presentes en la 5° Marcha Federal Universitaria tiraron gases lacrimógenos y enviaron camiones hidrantes contra los manifestantes, quienes a su vez, arrojaron piedras a la Policía. Foto: NA
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La marcha universitaria realizada frente al Congreso terminó con corridas, enfrentamientos y momentos de tensión entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Después de los incidentes, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, cuestionó el desarrollo del operativo y le hizo un reclamo directo a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El dirigente universitario sostuvo que las autoridades deben identificar y sancionar a las personas responsables de los ataques, pero pidió no vincular a toda la comunidad educativa con los hechos ocurridos al finalizar la movilización.

El reclamo de Yacobitti después de los incidentes

Según explicó Yacobitti, la protesta se había desarrollado con normalidad hasta el tramo final. En ese momento comenzaron los disturbios y las fuerzas de seguridad intervinieron con gases lacrimógenos y otros elementos de dispersión.

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El vicerrector aseguró que cerca del escenario había estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes que debieron abandonar el lugar debido al avance del operativo.

Personas arrojan piedras contra la Policía en la Marcha Federal Universitaria.
Las fuerzas de seguridad presentes en la 5° Marcha Federal Universitaria tiraron gases lacrimógenos y enviaron camiones hidrantes contra los manifestantes, quienes a su vez, arrojaron piedras a la Policía. Foto: NA

En ese sentido, remarcó que los responsables de los episodios violentos representaban a una minoría y que su comportamiento no podía adjudicarse al conjunto de la comunidad universitaria.

Yacobitti también planteó que la función del operativo debía ser proteger a quienes ejercían su derecho a manifestarse. Por eso, insistió en la necesidad de individualizar a los agresores y evitar una respuesta generalizada contra los participantes de la marcha.

La respuesta a Monteoliva y el mensaje al Gobierno

Por su parte, la ministra Alejandra Monteoliva condenó las agresiones contra los agentes y los daños registrados durante los disturbios. La funcionaria afirmó que el derecho a protestar no habilita el ejercicio de la violencia y advirtió que los responsables deberán responder ante la Justicia.

Yacobitti recogió los argumentos de la ministra para volver a colocar en agenda el conflicto por los recursos destinados a las universidades públicas.

Marcha Federal Universitaria del jueves 15 de octubre
Los organizadores leyeron un documento con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei. Foto: Noticias Argentinas

El dirigente reclamó que el Gobierno avance con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, uno de los principales motivos de la movilización.

De esta manera, el cruce dejó expuestas dos posiciones. Mientras el Ministerio de Seguridad puso el foco en los ataques contra los efectivos, las autoridades universitarias buscaron diferenciar a los manifestantes de quienes provocaron los incidentes.

El financiamiento universitario continúa en el centro del conflicto

Más allá de los enfrentamientos, el reclamo central de la marcha estuvo relacionado con el presupuesto de las universidades públicas y las condiciones salariales de docentes y trabajadores.

Desde la UBA señalaron que los episodios violentos no deberían desplazar esa discusión ni convertirse en un argumento para desacreditar la protesta.

Después de una jornada marcada por la tensión, quedaron abiertos dos debates: la investigación para determinar quiénes participaron de los disturbios y la continuidad del conflicto entre el Gobierno y las universidades por el financiamiento educativo.

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