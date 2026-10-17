Murió José Luis Ojeda, el represor condenado a prisión perpetua por el asesinato de un abogado durante la dictadura militar

El exsuboficial del Ejército falleció en Tandil y cumplía arresto domiciliario desde abril después de permanecer 18 años en cárceles comunes. Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires

El exsuboficial del Ejército José Luis Ojeda murió el viernes 16 de octubre de 2026 en Tandil, provincia de Buenos Aires. Había sido condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad debido a su participación en el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, ocurrido durante la última dictadura militar. Según informó la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, desde abril cumplía prisión domiciliaria, después de permanecer 18 años en establecimientos penitenciarios.

Quién era José Luis Ojeda y por qué había sido condenado a prisión perpetua

Ojeda integró la Base Logística del Ejército en Tandil durante la última dictadura militar. En marzo de 2012, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata lo condenó a prisión perpetua por su responsabilidad en el asesinato de Carlos Alberto Moreno, cometido en 1977.

Moreno era un abogado laboralista que representaba a trabajadores de la industria cementera, entre ellos empleados de Loma Negra. El 29 de abril de 1977 fue secuestrado en Olavarría y trasladado a un centro clandestino de detención que funcionaba en la denominada Quinta de los Méndez, ubicada en Tandil.

Durante su cautiverio fue sometido a torturas. Según la reconstrucción judicial, consiguió escapar y pidió ayuda a vecinos de la zona, pero fue recapturado por integrantes del Ejército y posteriormente asesinado.

Por estos hechos, la Justicia también condenó a prisión perpetua a los militares Julio Alberto Tomassi y Roque Ítalo Pappalardo. El juicio incluyó a los hermanos Emilio y Julio Méndez, propietarios del inmueble utilizado como centro clandestino.

Cuánto tiempo estuvo preso José Luis Ojeda y cuándo recibió la prisión domiciliaria

El exsuboficial permaneció 18 años en cárceles comunes, primero en Campo de Mayo y posteriormente en Marcos Paz, según detalló el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En abril de 2026 pasó al régimen de prisión domiciliaria, bajo el cual se encontraba cuando falleció este viernes 16 de octubre en Tandil.

La condena había sido dictada el 16 de marzo de 2012 durante un juicio realizado en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. El proceso representó un antecedente judicial por la participación de civiles en delitos cometidos durante la dictadura.

Un dato relevante del expediente es que la Corte Suprema revocó en 2020 las condenas impuestas a los hermanos Méndez y ordenó un nuevo pronunciamiento judicial, al considerar insuficiente el tratamiento de los cuestionamientos planteados por sus defensas.

Qué pasará con la Quinta de los Méndez, donde estuvo secuestrado Carlos Alberto Moreno

La muerte de Ojeda se conoció semanas después de que el Gobierno bonaerense tomara posesión formal del predio donde funcionó el centro clandestino de detención. El inmueble, ubicado en el paraje Los Laureles, fue alcanzado por una ley de expropiación aprobada en 2024. La provincia concretó la toma de posesión el 25 de septiembre de 2026, según informó la Subsecretaría de Derechos Humanos.

El proyecto contempla dos espacios: uno dedicado a la memoria y la promoción de los derechos humanos con actividades educativas; y otro destinado a la atención comunitaria de salud mental y consumos problemáticos, coordinado con el Ministerio de Salud provincial.

Durante la dictadura, también estuvieron cautivos en ese lugar Jean Pierre Louis Talmitte, Jorge Guillermo Andreasen, Rubén Luis Allegro, Alfredo Lecuona y Walter Fernández. La próxima etapa será la adecuación del inmueble para desarrollar las actividades previstas aún sin una fecha de inauguración.