Murió a los 95 años María Assof de Domínguez, histórica Madre de Plaza de Mayo: buscó a su nieta durante 37 años y logró encontrarla

Buscó a su nieta durante 37 años y logró encontrarla. Foto: Redes sociales

María Assof de Domínguez, histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo en Mendoza, murió este miércoles 11 de noviembre a los 95 años. La noticia fue comunicada por la organización de derechos humanos y generó el recuerdo de decenas de personas por su incansable lucha: buscó a su nieta desaparecida por la dictadura militar durante 37 años y pudo encontrarla.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Mendoza, confirmó el fallecimiento de la histórica dirigente a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. “Hoy María de Domínguez cambió de casa; desde hoy vive en el cielo de las Madres junto a ese sol que se resiste a desaparecer tras las lluvias tóxicas de estos tiempos”, expresó la organización.

Por su parte, Abuelas de Plaza de Mayo recordó su búsqueda y acompañó a sus familiares con un mensaje: “¡Hasta siempre, María Assof de Domínguez! Histórica referente de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, buscó incansablemente a su hijo Walter, a su nuera Gladys y al bebé que esperaban. En 2015 pudo abrazar a su nieta Claudia”.

Durante años, María encabezó las rondas de los jueves en la plaza San Martín de la capital mendocina y se convirtió en una de las principales representantes del organismo en la provincia.

Buscó a su nieta durante 37 años y logró encontrarla. Foto: Abuelas de Plaza de Mayo

La historia de María Domínguez y la desaparición de su hijo durante la dictadura

El 9 de diciembre de 1977, Walter Hernán Domínguez, de 22 años, y su pareja, Gladys Cristina Castro, fueron secuestrados en su vivienda de Godoy Cruz, Mendoza. Ambos militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista y la joven cursaba un embarazo de seis meses.

A partir de aquel momento, María comenzó una búsqueda que transformó su vida: recorrió instituciones, presentó reclamos y se vinculó con otras familias que atravesaban situaciones similares.

Según reconstruyó Abuelas de Plaza de Mayo, era hija de inmigrantes sirios, la mayor de doce hermanos y había trabajado como costurera y empleada de comercio. Antes de la desaparición de su hijo, su vida estaba centrada principalmente en su familia, y con los años, su lucha individual se convirtió en un compromiso colectivo con la memoria, la verdad y la justicia.

El reencuentro con su nieta Claudia después de 37 años de búsqueda

Uno de los acontecimientos más importantes de su vida ocurrió el 27 de agosto de 2015, cuando los análisis genéticos confirmaron que Claudia Domínguez Castro era hija de Walter y Gladys. La joven, identificada como la nieta restituida número 117, había nacido en marzo de 1978 durante el cautiverio de sus padres.

Su identidad pudo establecerse gracias al trabajo conjunto de Abuelas de Plaza de Mayo, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

El caso tuvo un antecedente decisivo en 1994, cuando el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza recibió información sobre una joven cuya historia podía estar vinculada con una apropiación durante la dictadura.

La investigación avanzó durante los años siguientes hasta confirmar su identidad. María pudo finalmente abrazar a su nieta después de casi cuatro décadas de incertidumbre, aunque Walter y Gladys continúan desaparecidos.

Claudia participa actualmente de la Red Nacional por el Derecho a la Identidad en Mendoza, dando continuidad a la búsqueda de verdad y justicia que marcó la vida de su abuela. La muerte de María Assof de Domínguez representa una nueva pérdida para el movimiento de derechos humanos argentino.