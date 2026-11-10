En 1983, Argentina produjo una película de dibujos animados sobre un caballo: se estrenó 4 años después por la censura de la dictadura militar

"Ico, el caballo valiente", la película de dibujos animados que fue estrenada 4 años después por la censura de la dictadura militar. Foto: Pinterest

En la historia del cine animado argentino existe una película infantil que, detrás de sus personajes entrañables y sus paisajes coloridos, escondía un inquietante relato. Se trata de “Ico, el caballito valiente”, una producción de Manuel García Ferré que comenzó a gestarse durante la última dictadura militar y que recién llegó a los cines argentinos el 9 de julio de 1987.

Aunque algunas investigaciones sitúan su producción en 1981, otras documentan que el proyecto comenzó en 1978 y terminó en 1983. Lo cierto es que la película enfrentó problemas con la censura y tuvo que esperar hasta después del regreso de la democracia para estrenarse.

De qué trataba Ico, el caballito valiente, la película argentina estrenada en 1987

La historia sigue a Ico, un potrillo salvaje que vive junto a su madre y otros animales en una pradera. Fascinado por un desfile real, comienza a soñar con ingresar a la caballeriza del rey, convencido de que allí encontrará un mundo extraordinario.

La historia sigue a Ico, un potrillo salvaje que vive junto a su madre y otros animales en una pradera. Foto: Pinterest

Con ayuda de Larguirucho, uno de los personajes más queridos de García Ferré, consigue acercarse al castillo. Sin embargo, descubre que detrás de sus enormes puertas se esconde un aterrador secreto: cada vez que suenan las campanas, uno de los caballos desaparece misteriosamente.

El responsable de aquella situación es el Duque Negro, un personaje que representa la crueldad y el abuso de poder. A partir de entonces, Ico deberá enfrentar sus miedos y descubrir qué ocurre con los animales que nunca regresan.

La censura de la dictadura militar: por qué Ico no pudo estrenarse antes

Uno de los aspectos más llamativos de la película es su posible lectura política. Los caballos desaparecen sin explicaciones, los demás animales tienen miedo de hablar y quienes intentan denunciar lo ocurrido terminan castigados.

Los caballos desaparecen sin explicaciones y los demás animales tienen miedo de hablar o ser castigados. Foto: Pinterest

En una escena particularmente inquietante, Larguirucho es encarcelado por denunciar las desapariciones. Allí canta sobre su encierro y la posibilidad de ser ejecutado, una situación poco habitual para una película destinada al público infantil.

El investigador Raúl Manrupe documentó que la producción tuvo dificultades con la censura. Algunas fuentes atribuyen los problemas a la utilización de música del compositor griego Mikis Theodorakis, reconocido por su oposición a las dictaduras.

El detalle de la madre de Ico que recuerda a las Madres de Plaza de Mayo

Entre las imágenes más conmovedoras aparece la madre de Ico, que lleva un pañuelo en la cabeza y se pregunta qué habrá ocurrido con su hijo ausente. La escena adquiere un significado particular al relacionarla con las Madres de Plaza de Mayo, que durante la dictadura reclamaban información sobre sus hijos desaparecidos.

Manuel García Ferré nunca confirmó que esa imagen fuera una referencia al movimiento de derechos humanos. Foto: argentina.gob.ar

El paralelismo fue señalado en investigaciones periodísticas sobre la animación argentina, aunque García Ferré nunca confirmó públicamente que esa imagen fuera una referencia deliberada al movimiento de derechos humanos.

La combinación de madres que buscan a sus hijos, desapariciones y personajes silenciados por el miedo permite interpretar la película como una posible alegoría del terrorismo de Estado.

Cuántos espectadores vieron Ico, el caballito valiente y qué ocurrió después de su estreno

Finalmente, el 9 de julio de 1987, durante las vacaciones de invierno y con la democracia recuperada, “Ico, el caballito valiente” llegó a las salas argentinas.

La película, de 80 minutos de duración y calificada como apta para todo público, logró convocar a una importante cantidad de espectadores. La base especializada Cines Argentinos registra 828.163 entradas vendidas, aunque otras publicaciones históricas ofrecen cifras superiores.

Su estreno permitió que una nueva generación conociera una historia que combinaba amistad, aventura y valentía con una reflexión sobre el silencio frente a las injusticias.

Décadas después, la película continúa siendo una pieza muy singular del cine nacional. Detrás de la aparente inocencia de un pequeño caballo que quería conocer un castillo, permanece una pregunta que trasciende la pantalla: ¿qué sucede cuando una sociedad tiene miedo de contar lo que está ocurriendo?