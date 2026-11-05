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Murió Elsa Pavón a los 90 años, la primera Abuela de Plaza de Mayo que recuperó a su nieta secuestrada durante la dictadura militar

En 1984 logró reencontrarse con Paula Logares, secuestrada cuando tenía 23 meses. El adiós a Elsa Pavón, la primera Abuela de Plaza de Mayo cuyo caso marcó un precedente por el uso de pruebas genéticas.

Redacción Sociedad
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Murió Elsa Pavón a los 90 años, la primera Abuela de Plaza de Mayo que recuperó a su nieta
Murió Elsa Pavón a los 90 años, la primera Abuela de Plaza de Mayo que recuperó a su nieta. Foto: EFE
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Murió a los 90 años Elsa Pavón, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo y la primera abuela que logró recuperar judicialmente a su nieta secuestrada durante la dictadura militar mediante pruebas genéticas,. La noticia fue confirmada este jueves 5 de noviembre por la propia organización, que destacó su trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

La historia de Elsa Pavón quedó marcada por el 18 de mayo de 1978, cuando su hija Mónica Sofía Grinspon, su yerno Ernesto Claudio Logares y su nieta Paula fueron secuestrados en Montevideo, Uruguay, en el marco del Plan Cóndor.

Mónica estaba embarazada al momento del secuestro. Junto con Claudio fue trasladada clandestinamente a Argentina y ambos permanecen desaparecidos.

Murió Elsa Pavón a los 90 años, la primera Abuela de Plaza de Mayo que recuperó a su nieta
Murió Elsa Pavón a los 90 años, la primera Abuela de Plaza de Mayo que recuperó a su nieta. Foto: EFE

Paula, que tenía menos de dos años, fue apropiada por Rubén Luis Lavallén, subcomisario de la Policía Bonaerense; y su esposa Raquel Leiró, quienes la inscribieron como hija propia.

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La búsqueda llevó a Pavón a participar en la fundación de Abuelas de Plaza de Mayo. En 1983, la organización consiguió localizar a la niña, aunque todavía debía demostrar judicialmente su verdadera identidad.

La restitución de Paula Logares en 1984 y el primer caso resuelto con pruebas genéticas

En junio de 1984, los estudios genéticos confirmaron que Paula era hija de Mónica Grinspon y Claudio Logares. Fue el primer caso en el que la Justicia utilizó análisis genéticos como prueba de filiación para restituir la identidad de una niña apropiada durante la dictadura.

Finalmente, el 13 de diciembre de 1984, la Justicia ordenó la restitución de Paula, quien pasó a vivir con su abuela materna. El procedimiento abrió un camino para otras investigaciones relacionadas con la apropiación de menores.

El denominado Índice de Abuelidad permitió establecer vínculos biológicos entre abuelos y nietos incluso cuando sus padres estaban desaparecidos. Ese avance científico fue fundamental para posteriores restituciones y contribuyó al desarrollo del sistema argentino de identificación genética.

Murió Elsa Pavón a los 90 años, la primera Abuela de Plaza de Mayo que recuperó a su nieta
La historia de Elsa Pavón quedó marcada por el 18 de mayo de 1978, cuando su hija Mónica Sofía Grinspon, su yerno Ernesto Claudio Logares y su nieta Paula fueron secuestrados en Montevideo, Uruguay, en el marco del Plan Cóndor. Foto: C5N

El mensaje de Abuelas de Plaza de Mayo y la búsqueda que Elsa Pavón nunca abandonó

A pesar de haber recuperado a Paula, Elsa Pavón continuó buscando a su hija, a su yerno y al posible hijo o hija que Mónica pudo haber tenido durante su cautiverio. También acompañó a su amiga María Isabel Chicha Mariani en la creación de la Asociación Anahí, dedicada a la preservación de la memoria y a la búsqueda de Clara Anahí Mariani. Además, integró la Comisión Provincial por la Memoria.

En su comunicado de despedida, Abuelas recordó una frase con la que Elsa explicaba por qué nunca dejó de buscar a los integrantes de su familia: “Para mí, los tres son uno solo”, decía referirse a Mónica, Claudio y Paula.

La organización destacó que continuó trabajando por la memoria, la verdad y la justicia hasta sus últimos días y transmitió sus condolencias a su nieta y a toda su familia.

La muerte de Elsa Pavón dejó el recuerdo de una de las protagonistas de la primera restitución de identidad lograda mediante pruebas genéticas, un procedimiento que sigue siendo fundamental para la búsqueda de nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado.

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