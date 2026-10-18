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Día de la Madre: el emotivo homenaje de UTHGRA a las mujeres que acompañan, crían y cuidan con amor

A través de un video especial, el gremio de los trabajadores hoteleros y gastronómicos compartió un mensaje de reconocimiento a las madres, con escenas cotidianas que reflejan el cariño y los vínculos familiares.

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UTHGRA - Día de la Madre
UTHGRA - Día de la Madre Foto: captura video UTHGRA
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Con motivo del Día de la Madre, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) difundió un video dedicado a las mujeres que, con gestos cotidianos, acompañan a sus hijos y familias. La iniciativa pone en primer plano el afecto, la dedicación y los recuerdos que se construyen a lo largo de la vida.

UTHGRA - Día de la Madre

El mensaje de UTHGRA por el Día de la Madre

Bajo la consigna “Muy feliz Día de la Madre”, el Consejo Directivo de UTHGRA compartió una pieza audiovisual que recorre distintas situaciones familiares y destaca el valor de aquellos gestos que suelen formar parte de la rutina, pero que adquieren un significado especial con el paso del tiempo.

El video muestra momentos de la vida cotidiana, desde una niña que prepara un dibujo hasta una madre que cocina para su familia. También aparecen escenas vinculadas con el trabajo, las compras y los encuentros entre madres e hijos.

“A todas las mamás de nuestra actividad y a quienes acompañan, crían y cuidan con amor”, expresa el saludo institucional difundido por el gremio.

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UTHGRA - Día de la Madre
UTHGRA - Día de la Madre Foto: captura video UTHGRA

Un reconocimiento a las madres de la actividad hotelera y gastronómica

La propuesta lleva la identificación de UTHGRA Cerca y la Secretaría de Prensa de UTHGRA, y está dirigida especialmente a las madres vinculadas con la actividad hotelera y gastronómica.

El homenaje concluye con una frase dirigida a las destinatarias del saludo: “Hoy, este mensaje es para vos”. De esta manera, UTHGRA se suma a la celebración del Día de la Madre con un reconocimiento a quienes acompañan, crían y cuidan, tanto dentro de la actividad gastronómica y hotelera como en sus familias.

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