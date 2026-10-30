UTHGRA convocó a una movilización por aumentos salariales pendientes que afectan a 200.000 familias. Foto: Captura

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) anunció una movilización para el próximo lunes 16 de noviembre en reclamo por la falta de homologación de acuerdos salariales. Según el sindicato, la demora impide que unas 200.000 familias del sector perciban los aumentos pactados desde hace ocho meses.

La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo de UTHGRA durante el Plenario de la Juventud Sindical Gastronómica, que reunió a más de 500 participantes, entre delegados y trabajadores.

La protesta tendrá lugar el 16 de noviembre a las 16, con una concentración inicial en Avenida de Mayo 930, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde allí, los manifestantes se dirigirán hacia la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El principal reclamo apunta a la homologación de los acuerdos paritarios, un procedimiento que según la organización gremial, permanece pendiente y afecta el cobro de los incrementos salariales acordados para los trabajadores hoteleros y gastronómicos. La movilización se desarrollará bajo las consignas “Paritarias libres, salarios dignos y respeto a nuestros derechos”.

UTHGRA convocó a una movilización por aumentos salariales pendientes que afectan a 200.000 familias

El reclamo judicial que también impulsa la movilización

Además de la cuestión salarial, UTHGRA exige que se cumpla una orden judicial vinculada con la conducción del sindicato. La organización reclama que se haga efectiva la resolución que dispuso extender la certificación provisoria de las autoridades sindicales electas.

De esta manera, la convocatoria reúne dos demandas: la aplicación de los aumentos salariales acordados y el cumplimiento de la disposición judicial relacionada con la representación institucional del gremio. La organización confirmó que ambas cuestiones formarán parte de los reclamos que presentará durante la movilización del 16 de noviembre ante la Secretaría de Trabajo.