Una persona fue arrollada por una formación de la línea A del subte: cómo funciona el servicio

Las formaciones circulan únicamente entre Plaza de Mayo y Loria. Foto: Villa Crespo Digital

Una persona fue arrollada por una formación de la línea A del subte cerca de las 18 de este viernes 23 de octubre en la estación Acoyte, ubicada en el barrio porteño de Caballito. Como consecuencia del incidente, el servicio quedó limitado al tramo comprendido entre Plaza de Mayo y Loria, según informó BA Subte a través de su cuenta oficial deTwitter.

La empresa concesionaria Emova confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que se activó el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones, mientras se investigan las circunstancias del hecho.

La restricción afecta a los pasajeros que utilizan las estaciones ubicadas después de Loria en dirección a San Pedrito, entre ellas Castro Barros, Río de Janeiro, Acoyte, Primera Junta, Puan, Carabobo, Flores y San Pedrito.

Por el momento, no se informó un horario oficial para la normalización del servicio. Los usuarios deben consultar las actualizaciones de la concesionaria antes de iniciar sus viajes.

Cuándo podría normalizarse el servicio del subte A

La empresa todavía no comunicó una hora estimada para restablecer la circulación entre las dos cabeceras de la línea A.

La normalización dependerá de la finalización de los procedimientos activados después del incidente y de que estén dadas las condiciones para reanudar el tránsito de las formaciones.

Mientras persista la restricción, el tramo confirmado para viajar seguirá siendo Plaza de Mayo - Loria. Las novedades sobre el funcionamiento pueden consultarse a través de los canales oficiales de BA Subte y Emova.